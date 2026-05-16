葉耀元示警：疑美、疑川論操作是要讓台灣放棄自己的主權加入中國

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會落幕，對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，這些疑美論疑川論的操作就是要讓台灣放棄自己的主權加入中國，我們必須要保護自己的國家，而現在有實力有意願幫助台灣守護和平的就只有美國。答案很簡單，但扭曲這個答案的壞人缺很多。

葉耀元在臉書PO文表示，川習會結束了，也是時候把他們這次會議所建構出的結論好好的說清楚講明白。我先講最基本的概念，美國（川普政府）對中國的認知，基本上脫離不了：「放羊的孩子牽到北京還是放羊的孩子」這個概念。

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葉耀元分析，據傳在這次中美高峰會中，中國同意進口美國的農產品、開放美資較無障礙的進入中國市場等等的條件來換取美國降低對中國的關稅。同時間，中國也承諾要讓伊朗去核，並且協助開放荷姆茲海峽。這些項目的確都是美方想取得的成果，但有鑒於中國在2020年的第一階段貿易協議說而不做，2022-2024數場跟拜登的高峰會承諾要控管芬太尼跟AI技術的合作也只是在開空頭支票的行為，你覺得川普有相信中國嗎？

葉耀元指出，講白了，現在就是川普在觀察中國到底會不會遵守承諾的時候，反正他們不做，美國就繼續跟中國強烈競爭。他們有做了再談。至於什麼時候再談，就是川普邀請習近平9月訪美的時候，再重新評估。這4個月的時間基本上說美國給的觀察期，但我猜中國一定仍然裝死，繼續當放羊的孩子。所以川習會在今年9月是否真的可以有第二場個人是存疑的，八成有可能會延後到中國展現誠意的那一天或是世界局勢的壓力讓雙方還是得見個面以免其他國家覺得美中要打起來了。

葉耀元續指，川普在要啟程回國的飛機上接受採訪的時候，影射他會想跟台灣的賴清德總統討論軍購，這非常符合川普的個性。他覺得他是一個談判專家，而這次跟中國談完了，反正不管中國遵不遵守談出來的結果，但至少中方短時間內大概也不會輕舉妄動。所以現在是轉過去跟台灣討論軍購的問題的時候了，國務院一般來說是會反對美國總統跟台灣總統直接會面，因為這個會大大的刺激中國的神經。但如果中國繼續擺爛當一個放羊的孩子，不願意遵守跟川普的承諾，川普可能就會以這個方式來給中國施加壓力。換言之，美方也知道當自己對台灣越好的時候，就是他們越賭爛中國的時候，這兩件事的相關係數極高。

葉耀元續指，而另一個問題，就是這次台灣只通過半殘的軍事特別條例。這對美國來說當然也是一種打臉，所以川普希望直接跟賴清德總統面對面的來討論這件事。是此，當在今年賴清德訪問中南美洲友邦「過境」美國的時候，這個史無前例的美台高峰會就有可能成真，當然，如果我們可以成功地說服美國與川普我們增強自我國防嚇阻中國的意願與決心，是再好也不過的事情。但我想在野黨一定會把疑美論疑川論操縱到極致，誤導民眾美國要台灣上戰場，然後繼續杯葛我國的國防預算與軍購。台美關係的深化，以及台美共同安全網的建立，其最大的敵人就是在我們自己家裡啊。不想要跟美國站在同一陣線，難道是要直接投降把台灣送給中共？

葉耀元補充，川普在最後的訪問也很調皮，說「我不會說清楚美國會不會協防台灣」，然後知道這個問題的答案的只有他自己。其實這就是美國戰略模糊的基本立場，但只要台灣的安全與台海的和平是美國的國家利益，美國就不可能把台灣當做什麼談判桌上的籌碼，更不會拿台灣去跟放羊的孩子的中國做討論。

葉耀元點出，這就是為什麼習近平給川普這麼高規格的接待，然後在這兩天下來這麼多場會晤與閉門會議上，即便他怎麼汲汲營營的想要川普放棄挺台灣，或是跟中共一起罵賴清德政府或是台獨勢力才是兩岸和平的破壞者，川普都沒有動搖過。拜託，傻子都知道中國才是和平的破壞者，川普不會因為中國開出的這些利益就違背美國的國家利益好嗎？

葉耀元直言，這些疑美論疑川論的操作就是要讓台灣放棄自己的主權加入中國，我們必須要保護自己的國家，而現在有實力有意願幫助台灣守護和平的，就只有美國。答案很簡單，但扭曲這個答案的壞人缺很多。

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