鄭麗文砲轟藍歷任主席 張育萌酸黨中央聲明：怎麼又在怪民進黨？

國民黨昨舉辦內部空戰執行力培訓課程，擔任主講人的國民黨主席鄭麗文被爆大開「地圖砲」，不僅酸前中廣董事長趙少康、前總統馬英九，還自誇自己已經搞定北京，訪美將再搞定華盛頓。（資料照）

國民黨昨舉辦內部空戰執行力培訓課程，擔任主講人的國民黨主席鄭麗文被爆大開「地圖砲」，不僅酸前中廣董事長趙少康、前總統馬英九，還自誇自己已經搞定北京，訪美將再搞定華盛頓。對此台灣青年民主協會理事張育萌直言，「趙少康一篇文，直接嗆爆不得人心的國民黨中央，看得出國民黨內鬥檯面化，黨內大佬陸續站隊」。對於國民黨中央反控民進黨有非常龐大的資源，和「無孔不入的滲透各種不同的組織」，他也質疑，「怎麼又在怪民進黨？」

鄭麗文昨在該課程中大開地圖砲，不僅酸日前主張8000億軍購的前中廣董事長趙少康，還稱「馬英九身體狀況很差，要馬英九的家人趕快把他帶回家，不要再讓馬英九上新聞了」。鄭麗文也指控，她接手國民黨後組織根本是空的，批前面的人都把國民黨敗光光。

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張育萌在臉書發文指出，媒體披露，國民黨辦「空戰執行力培訓課程」，鄭麗文被傳大戰四方，罵遍黨內大佬。課程見報後，趙少康細數前面當主席被罵到的，有朱立倫、吳敦義、洪秀柱和江啟臣，通通被流彈掃射。鄭麗文還自誇「已經舉辦鄭習會，搞定了北京，接下來去美國，搞定華盛頓之後，大家選舉就好選了！」

張育萌表示，趙少康看到後，特地發文「大大恭喜國民黨」——高級酸說國民黨只要靠鄭麗文一人，「能會見川普，更可以得諾貝爾和平獎，將來還要重返聯合國，重振中華民國國威」。趙少康還刻意大誇，鄭麗文必定「一婦當關、萬夫莫敵」，國民黨「得此奇才，百年不遇」、「一人得道，所向披靡」。

張育萌諷刺，趙少康一篇文，直接嗆爆不得人心的國民黨中央。連勝文立刻留言，表態跟趙少康站在一起，說「少康哥在 2024 年藍白合破局，國民黨處於困境時，不僅答應出任副總統候選人，更有效的拉抬了國民黨的氣勢」。

張育萌分析，看得出，國民黨內鬥檯面化，黨內大佬陸續站隊。事情搞得那麼難看，黨中央才急忙出來解釋，是「報導扭曲、誇大與誤導」。黨中央說，是因為有學員問蕭旭岑從馬英九基金會離職的事，鄭麗文才說「蕭副主席已經是仁至義盡」。但鄭麗文的確有說，還是「竭盡一切去維持他的體面」，還有「希望馬前總統的家人能夠盡快做一些安排和處理」。

張育萌質疑，這說法有比較好嗎？不就是比較委婉地說，希望馬英九的家人可以趕快「處理」馬英九。有夠可怕，哪有黨主席會這樣對前主席的家人喊話？

國民黨中央也說，「過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光」不是鄭麗文的「實際發言內容」，鄭麗文是說，民進黨有非常龐大的資源，和「無孔不入的滲透各種不同的組織」，相較之下，「國民黨的組織荒廢已久」。

對此張育萌質疑，「怎麼又在怪民進黨？」、「我真的笑出來，那鄭麗文就請回答嘛，是誰把『國民黨的組織荒廢已久』？不就是前主席們？不然黨內還有誰『該經營組織』，但『長期荒廢』嘛？」

張育萌也批評，鄭麗文整天像局外人一樣，用自己聽起來頭頭是道的理論，分析國民黨。但她真的常常忘記，她自己是國民黨主席，已經不是政治名嘴。黨內現在一堆戰狼，就是喜歡鄭麗文這種「心直口快」，那就要承擔把過去10年一票大咖都得罪光的風險，這沒辦法。

張育萌直言，從鄭麗文上台以後口出狂言，黨中央再幫忙「澄清」，痛斥「鄭主席發言被惡意操作」，幾乎已經成為黨中央的SOP了。對此張育萌也諷刺，「百年大黨，黨主席當戰鬥名嘴，黨中央的功能，也只剩幫黨主席洗地和滅火而已」。

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