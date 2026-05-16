藍白聯手刪除無人機預算 中國卻大規模在台海部署攻擊型無人機

中國殲-6戰機已改裝成無人機。（圖擷取自推特）

藍白8日通過國防特別條例，上限匡列7800億元，與政院版的1.25兆元，相差4700億元之多，其中高達3350億元的「無人載具及其反制系統」全遭刪除，不過，根據陸委會報告指出，中共將在台海部署500架的殲-6W攻擊型無人機，其中5處在福建，1處在廣東，企圖以飽和攻擊消耗台灣防空系統。

行政院版的國防特別條例草案，在「各式無人載具及反制系統」，原計投入3350億元，將採購各型無人機21萬1990架及自殺無人艇1320艘。在無人機反制方面，將採購「軟硬殺混合」無人機反制系統，此外，也商購635套「人攜式無人機反制系統」。不過，全遭藍白刪除。

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在藍白聯手刪除無人機預算之際，中國卻大規模在台海部署攻擊式無人機。根據陸委會最新一期的「大陸情勢季報」指出，衛星圖像和開源情報顯示，中共將退役的殲-6戰鬥機改裝為殲-6W攻擊型無人機，部署在台海附近6個空軍基地，意圖以數量龐大且相對廉價無人載具消耗台灣防空系統，其中5處在福建，1處在廣東。

美國密契爾研究所（Mitchell Institute）資深研究員達姆（J. Michael Dahm）指出，目前部署數量200多架，估計有超過500架老舊殲-6戰機將改裝成攻擊無人機；這些無人機與其說是遙控飛機，更類似巡弋飛彈，用於大規模打擊台灣、美國或盟國目標。

日本影像顯示，殲-6W與殲-16多用途戰機並列部署，為高強度空中作戰做好準備。這種刻意的協同部署表明，殲-6W與殲-16協同作戰，但不會干擾後者，而是用於非常規作戰，進行飽和打擊與誘餌等消耗性任務。

陸委會報告指出，在高強度衝突情境下，將直接衝擊台灣防空能力、攔截彈庫存，以及整體戰場韌性。除台海一線部署，中共在內陸河南省寶豐機場存放數百架老舊飛機，作為後備庫存，必要時從中抽調飛機向前沿部署。這種大量後備飛機部署在縱深位置，少量飛機部署在前線，形成「前沿布防、內陸儲備」的彈性後勤體系。

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