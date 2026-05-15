兩公約審查出爐！國際委員會籲台灣暫停死刑：與人類尊嚴不相容

左起經社文主席Heisoo Shin、公政主席Manfred Nowak、林明昕政委、法務部常務次長馮成及林黛利副司長。（記者劉詠韻攝）

我國兩公約第四次國際審查完成，12位專家提出135項建議，其中指出台灣雖已走向廢死趨勢、近年執行次數極低，但仍未以民意為由宣布暫停死刑，並強調人權不應受多數民意限制，認為死刑與人類尊嚴不相容，敦促政府暫停執行並強化社會溝通。

在國家人權機構的發展上，委員會對國家人權委員會（NHRC）的現狀表達嚴峻關切。儘管肯定NHRC參與審查的熱忱，但認為該機構正處於組織法缺失、預算遭大幅削減及人力資源有限的困境，甚至面臨與監察院職權重疊的認同危機，若NHRC無法在今年7月委員任期屆滿後，維持獨立性與充足預算，將難以發揮監督行政與立法機關的關鍵職能，成為僅具象徵意義的空殼。

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隨著首部國家人權行動計畫於2024年底屆滿，委員會建議政府應迅速通過為期五5年的新計畫，並特別強調包容性與問責制，確保非政府組織與邊緣化群體能參與決策。此外，針對目前人權政策過於破碎化的現象，委員會呼籲政府應整合各項條約的後續計畫，建立具體可衡量的進度指標，避免資源在重疊的監督機制中被耗損。

在司法行政方面，委員會對憲法法庭大法官出現大量空缺表達憂慮，指目前15席中僅8席在任，且部分大法官將於明年任期屆滿，強調獨立且完整的憲法法庭是代議制民主的重要基石，任何涉及提名延宕或程序變更的情況，都可能削弱人權保障最後一道防線，並敦促立法院與政府跨黨派合作，確保司法運作的正當性與穩定性。

本次審查首度將「享有健康環境權」列為重點，建議政府修法承認清潔、健康與永續環境的人權地位。委員會肯定台灣改善空氣品質的努力，但也點出南部地區與弱勢社區仍承擔不平等的環境成本。針對蘭嶼核廢料問題，專家重申政府應制定明確的遷出時間表並復原環境；同時在評估能源轉型或核電存廢時，必須以人權為核心，透明揭露自然災害對民眾健康帶來的風險。

針對經濟與社會權利，委員會對特定勞工族群的處境深表遺憾。家事移工至今仍被排除在勞動基準法之外，工資低於基本標準且缺乏足夠休息時間；而遠洋漁工則持續面臨債務束縛與身心虐待的風險。委員會強調，行政院應透過更具約束力的立法，而非僅靠行政計畫來規範企業的人權責任，也點出性工作者在法律灰色地帶所遭受的住宅與醫療歧視，要求政府落實平等保障。

委員會說，台灣政府在「酷刑罪」入刑的立法上已延遲13年之久，儘管政府辯稱現有刑法條文已足夠，但缺乏獨立的酷刑定義會導致統計數據失真，並讓涉嫌虐待的執法者難以受到適當的刑事制裁。委員會敦促政府應立即批准禁止酷刑公約任擇議定書，並建立真正獨立、無須預告即可訪視所有拘留場所的國家預防機制（NPM），以從根本杜絕暗室之內的虐待行為。

最後，委員會提醒台灣在面臨數位轉型與人工智慧發展時，應對臉部辨識濫用與虛假訊息傳播保持警惕，防止科技加劇對女性或少數群體的暴力，呼籲台灣應設立綜合性反歧視法來保障跨性別者、身心障礙者與各族群的尊嚴。

兩公約結論性意見發表會現場畫面。（記者劉詠韻攝）

法務部馮成常務次長致詞。（記者劉詠韻攝）

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