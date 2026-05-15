資安人士：鄭麗文洗白假訊息 呼應北京敘事

國民黨主席鄭麗文（左）主持YouTube 頻道「KMT直球對決」首播，來賓是前駐紐西蘭大使介文汲（右）。（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文今天在自家網路頻道KMTV首播節目主張，川普總統一句「if you have the right president」，「就差一點沒有點名賴清德」；還稱川習會後「白宮會後摘要未提台灣，則是中美關係新時代的定位。」熟悉資訊操弄的資安人士指出，鄭麗文不僅許多說法呼應中國敘事，還張冠李戴。特別針對由內容農場與政論節目包裝為新聞的假訊息，最後由政治人物說出口，讓原本難以被接受的敘事進入大眾的視野。這是非常標準的資訊洗白作法。

資安人士說，鄭麗文在KMTV中提到，川普日前在白宮一句「如果你們有對的總統，就不會發生戰爭」，等於直接指名賴清德錯誤的兩岸政策跟方向，才是導致戰火的重要原因。但事實上，這是張冠李戴的敘事。包括媒體人已經警示網路上把這段影片剪輯、加上中文字幕，把川普語意裡的美國變成台灣，把「只要對的人當總統」改成「川普暗諷賴清德不是對的總統」，馬上在各社群平台流傳，這就是標準假訊息操作。

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資安人士分析，5月13日凌晨，「看新聞學幹話」、「即時新聞club」、「政知局」等匿名臉書粉專，先散布字幕經過竄改的中文版影片；接著13、14兩日，特定網路政論節目與媒體再持續接力放大；到了5月15日中午，鄭麗文再以國民黨主席身份在KMTV首播節目親自背書。

資安人士解釋，這是非常標準的資訊洗白作法。先透過匿名管道釋出原始遭扭曲的素材，由內容農場與政論節目包裝為新聞，最後由政治人物說出口，讓原本難以被接受的敘事進入大眾的視野。

同一場KMTV直播裡，資安人士說，鄭麗文還把白宮摘要未提台灣，說成是美方默認中方在台灣議題上的立場。鄭麗文順著話頭更講成是中美關係新時代的定位、新的劇本。這是非常危險的扭曲。

資安人士指出，在川習會之前，鄭麗文就在日本《讀賣電視台》專訪時說，「如果美國總統表達了，重申一個中國政策以及反對台獨的立場，這是完全合乎國民黨的立場」。但在北京的定義裡，凡是拒絕一國兩制、一個中國，都是台獨。資安人士指出，當鄭麗文的論述一再呼應北京主張，就會對美方和國際民主社會釋出錯誤而危險的訊號。該人士直言，台灣特定政治人物與特定媒體在川習會這幾天的表現，明顯是中方敘事的馬前卒，成為中國可以利用的棋子。

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