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    首頁 > 政治

    政院指網路搜尋可查證賴總統政見 藍委：民眾「感覺」得出完全沒有落實

    2026/05/15 18:50 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委葛如鈞拿16公尺清單稱賴政府政見跳票。（資料照）

    國民黨立委葛如鈞拿16公尺清單稱賴政府政見跳票。（資料照）

    立法院14日針對總統賴清德彈劾案進行審查會，國民黨立委葛如鈞上台時手持長達16公尺的政見清單，怒轟賴清德227項政見，目前僅兌現2項，行政院反駁網路搜尋就可查證。葛如鈞今日回應，問題在於他提出的幾個賴政府的空洞政策，根本不用上網查，也不用問AI，民眾都感覺得出完全沒有落實。如果政府的施政，還需要上網查、上行政院公報才能知道，不正是政府失能的表現嗎？

    行政院發言人李慧芝表示，在數位時代，透過搜尋引擎、AI工具及行政院網站即可查證公開資訊。葛如鈞既自詡為「科技立委」，更應先做好基本事實查核、以數據與事實為基礎評論公共政策，避免以訛傳訛，才不負「科技立委」之名。

    葛如鈞說，他所提出的幾個問題，行政院問A答B：問衛星，答海纜；問青年使用AI，回覆海外圓夢計畫。一個「有能」的政府，其實不用上網查，也不需要問AI，都能知道他所問的問題，也就是民眾所關心施政空洞之處。希望政府能真正的問A答A、問B答B，要施政就要有作為，而不是讓人民在心裡有一張長長的賴帳單。

    葛如鈞指出，從三班護病比、設置青年發展基金、提升學生心理輔導資源，再到軍人加給、還假於民、普發現金政策等，又有多少是執政黨一拖再拖、一開始2年後實施，不只已經跳票而且還十分賴皮。把跳票的政策日期提早一點點、分階段實施政策也算是「現在有在落實政策」嗎？

    葛如鈞表示，如果「七成人民都是使用免費 AI 」不是政府應該關注的問題，為什麼賴總統當初競選政見要提AI平權？讓人民不因為經濟條件的不同，都有平等使用AI工具的機會，本就是政府的責任。賴總統曾承諾要「打造淨零創新科技平台」，但今天台灣的能源結構仍高度依賴天然氣與燃煤火力發電，「淨零碳排」在哪裡？現在核三廠之所以有延役可能，也是因為在野黨努力通過核管法修正。

    葛如鈞說，如果政府真的覺得台灣在全球AI供應鏈中很重要，為什麼現在台灣自己製造的先進晶片，人民卻看得到用不到？如果政府真的覺得自己有在改善交通安全，為什麼台灣現在的交通法規還是落後國際數十年？特斯拉的FSD自駕科技在台實施日期仍然遙遙無期？

    葛如鈞強調，這次的彈劾案，正是在野黨對選民的承諾，也是國會監督行政的應盡責任。「正因為我愛我的國家、正因為我珍惜民主，所以我們不能放任總統繼續失信於民、不能放任國家繼續在錯誤道路上『脫軌』」。

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