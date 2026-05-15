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    首頁 > 政治

    「雙城論壇」恐成滲透破口？北市府回嗆沈伯洋：拿出證據

    2026/05/15 18:33 記者何玉華／台北報導
    台北市政府副發言人葉向媛批評民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋胡亂指控「雙城論壇」是滲透破口，若有實證就拿出來，沒有實證就公開承認並道歉。（台北市政府提供）

    台北市政府副發言人葉向媛批評民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋胡亂指控「雙城論壇」是滲透破口，若有實證就拿出來，沒有實證就公開承認並道歉。（台北市政府提供）

    民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋認為「雙城論壇」效益低，很多時候還會成為滲透破口；台北市政府副發言人葉向媛今（15日）批評沈伯洋胡亂指控，若有實證就拿出來，沒有實證就公開承認並道歉。

    葉向媛說，沈伯洋說「雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口」已經40天，請問「哪一位公務人員被滲透？哪一位公務人員是破口？」呼籲沈伯洋不要再迴避，說過這些話就出來面對；敢指控市府、公務人員被滲透、是破口，就拿出證據來。「事實上，全國人民現在只看到總統府、國安會、外交部以及民進黨黨中央有共諜而已」。

    葉向媛說，沈伯洋對「雙城論壇」的觀光成果表示「城市外交不要推給中央」，可能是對市政不了解，不知道市府所說的成果是什麼；台北與上海在論壇上，取得陸方鬆綁陸客團來台的成果，卻被中央否決，這就是「北市已經談出階段結果，剩下就是中央要處理」。一個立法委員，就算對市政不熟，也不能對國政不熟，一直找人來洗「蔣萬安都是推給中央」這句話，反而會突顯心虛，以及對政策權責不熟的事實。

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