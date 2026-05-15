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    首頁 > 政治

    游淑貞普發「鄉長阿姨」御守給花蓮會考生 陳培瑜怒轟：目無法紀

    2026/05/15 18:44 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    有花蓮市的國中老師爆料，國民黨花蓮縣長參選人、現任吉安鄉長游淑貞日前將全縣26所公私立國中校長、主任全部請到吉安鄉公所，要老師幫忙分送「包中狀元」御守鑰匙圈給會考考生，批評是違反行政中立。對此，民進黨立委陳培瑜怒轟，游淑貞根本視「目無法紀」！

    陳培瑜在臉書發文表示，3月初游淑貞獲得國民黨提名的第一天，就在花蓮火車站舉辦造勢，大踩「行政中立」的紅線，更引爆民怨。近期適逢國中會考，游淑貞又把全縣26所公私立國中校長、主任全部請到吉安鄉公所，發贈印有「鄉長阿姨」的包中狀元御守給全縣2千多名考生，不但與校長、主任拍大合照宣傳，還要求各校老師幫忙發送，根本違反行政中立 。

    陳培瑜質疑，為什麼一個吉安鄉鄉長，需要送全縣學生包中御守？還要要求各校老師幫忙發送御守？更可以讓全縣校長隨傳隨到？「我想這個答案，國中的孩子們看得清楚，大家也都心知肚明」。

    她指出，花蓮會被人稱為「花蓮國」不是沒有原因，因為一些最基本的「法」治觀念、最基礎的是非道德，到了這裡都會被「人」玩出屬於花蓮的「特色主義」。就像是游淑貞，在傅家的撐腰之下，吉安拿到了全縣最多的統籌分配款。而從選戰起跑至今，她更能利用公務車，在公務時間在全縣到處送禮品、送花圈。這其中到底有沒有用到公帑，絕對值得好好調查。

    陳培瑜呼籲國民黨與游淑貞，民主社會的競爭，應該是遵守規矩且有所底線的。不要再用「祝福」、「好意」的藉口，包裝「破懷行政中立」的事實。同時，更不是因為有人撐腰，就能濫用權力為所欲為。「我想，這絕對是所有守法且善良的花蓮人，所無法忍受的」。

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