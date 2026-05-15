蔣萬安提實名制防偷拍 簡舒培批搞錯重點曝北市稽查量能不足

台北市議員簡舒培認為，台北市長蔣萬安6措施防偷拍搞錯重點，源頭管理不能取代稽查量能。（記者田裕華攝）

知名醫美診所爆出裝設隱藏式攝影設備偷拍，台北市長蔣萬安表示市府已展開6大措施，並強調去年6月發函請行政院立法採實名制購買針孔攝影設備；台北市議員簡舒培今（15）指出，蔣萬安6大措施搞錯重點，源頭管理不能取代稽查量能，地方稽查才是真正關鍵，問題是台北市的稽查制度與稽查量能根本不足。

簡舒培指出，愛爾麗偷拍案爆發後，台北市多家醫美診所接連遭檢警偵辦。衛生局與刑事警察大隊5月5日、12日聯合稽查50間診所，查獲1家裝設針孔攝影機卻未接線，另有3家出現疑似拆除痕跡。她強調，淘寶、蝦皮等境外平台，輕易能買到偽裝型錄影機，單靠實名制根本無法完全阻止設備流通。源頭管理重要，但關鍵還是後端有沒有落實稽查。

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簡舒培說，北市於2025年修訂《台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法》後，規定業者每月需自行檢查並提報主管機關，「但哪間業者會主動填報自己不合格？」也規定各機關每季需辦理現場稽查，目標值卻由各機關自訂，結果落差驚人。衛生局負責4950家醫事場所，2025年至今只稽查161家，比例僅3.3%；交通局稽查比例高達2758%、財政局更達4500%。同樣一套辦法，執行落差幾十倍？代表問題不是「有沒有法規」，而是市府到底有沒有足夠的稽查能力。

簡舒培表示，目前北市的問題就是稽查量能明顯不足，如果稽查量能足夠、現場查核真正落實，就不會讓偷拍設備長期存在，也不會讓病患與消費者暴露在風險之中。要求蔣萬安全面檢討台北市針孔稽查制度，並研議引進第三方專業單位協助稽查，用民間力量補足量能缺口，讓防偷拍制度真正落實，而不是停留在紙上管理與宣示口號。

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