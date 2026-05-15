國民黨竹縣地方選舉登記截止 新埔、橫山、芎林3鄉鎮長2人競爭

國民黨新竹縣黨部辦理新竹縣議員暨鄉鎮市長選舉候選人提名登記今天截止，鄉鎮長部分除竹北市長獨立作業外，橫山鄉、峨眉鄉及新埔鎮各有兩人登記爭取黨提名。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣黨部辦理新竹縣議員暨鄉鎮市長選舉候選人提名登記今天截止，鄉鎮長部分除竹北市長獨立作業外，橫山鄉、峨眉鄉及新埔鎮各有兩人登記爭取黨提名；議員部分，北埔鄉有兩人登記角逐，關西鎮若至6月1日人口數未達法規基準而由2席減為1席，也將是2人競爭的情況。

按國民黨新竹縣黨部公告，15名領表要選鄉鎮長與26名領表要選議員的人，至今天截止日全數都完成登記。該黨現任議員，不是爭取連任就是轉戰鄉鎮市長；其中，議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑3人都未登記並表態拚竹北市長；現任議長張鎮榮、議員張益生、橫山鄉長張志弘都未登記。

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黨部表示，登記人數未超過應選名額，將全數提名。議員部分僅北埔峨眉第11選區，現任王辰翔面臨屆滿兩任的北埔鄉長莊明增挑戰；關西第5選區徐瑜新、羅仕琦都爭取連任，6月1日才會確定維持2席或減為1席。其他鄉鎮的選區，都未超過應選名額登記。

其中，竹北第2選區除現任蔡志環外，前議員杜文中回鍋、竹北市民代表戴佩如升級參選議員。政壇新人當中，張以聖、羅俊傑都是「政兩代」接棒父親，前者是議長張鎮榮長子，後者的父母是前縣議員羅吉祥、前竹東鎮長張順朋。

鄉鎮長出現黨內競爭的選區，現任新埔鎮長陳英樓面臨新竹縣政府秘書楊興和的挑戰；橫山鄉民代表會主席古鋓明、代表朱陳源同時搶鄉長寶座；峨眉鄉長則是現任代表會主席溫修汝與前鄉長江寧增爭取提名。

黨部表示，各選區若出現競爭情況，將於5月底前協調完畢；屆時若未達共識，將視協議辦理初選或是開放參選。地方選舉黨內所有候選人提名，預計在6月底全部完成。

國民黨新竹縣黨部辦理新竹縣議員暨鄉鎮市長選舉候選人提名登記今天截止，竹北市民代表戴佩如由副主席葉信輝陪同完成參選議員提名登記。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣黨部辦理新竹縣議員暨鄉鎮市長選舉候選人提名登記今天截止，竹北市民代表戴佩如由副主席葉信輝陪同完成參選議員提名登記。（記者廖雪茹攝）

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