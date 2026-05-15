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    首頁 > 政治

    引中國假訊息攻擊賴清德 民進黨：鄭麗文國際能力堪憂

    2026/05/15 17:29 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    民進黨今（15日）批評，國民黨主席鄭麗文在直播節目中，刻意引用中國網路假訊息，扭曲美國總統川普日前「若有合適總統就不會發生戰爭」談話，移花接木並藉此攻擊總統賴清德，連起碼的分辨能力都沒有，國際能力堪憂。

    民進黨發言人李坤城回顧，從川普完整發言脈絡可知，所謂「合適的總統」指的是美國的總統，完全無關任何他國領導人，相關的惡意扭曲短影片，也經媒體揭露，是典型的錯假訊息操作，並且來自於中國官宣的周邊系統，不知道是鄭麗文連起碼的分辨能力都沒有，就直接引用網路的中國資訊，還是外文上出現障礙，因此無法理解川普總統完整的談話內容。

    李坤城說，這種惡意剪輯、去脈絡化呈現，把川普語意中的「美國」曲解成「台灣」，再造謠川普批評賴清德總統，這就是刻意的資訊操弄，即認知作戰中典型的「洗訊息」。鄭麗文為政治利益故意扭曲事實，將重要外交談話操作成攻擊素材，意圖製造「疑賴論」，足見國民黨的荒謬與失格。

    李坤城並批評，鄭麗文理應具備基本國際判讀能力，難道國民黨沒有專業的外交或英文人才，可以提供主席正確資訊嗎？如果鄭麗文連完整的公開發言都能曲解，難以想像接下來出訪美國，又會在與美方互動時繼續傳遞何種錯誤訊息與錯誤立場，這才是國人所真正憂心的。

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