川普「right president」是指自己！卓冠廷批鄭麗文斷章取義

國民黨主席鄭麗文（左）。（記者羅沛德攝）

民進黨新北市議員卓冠廷今日發文，砲轟川習會才剛落幕，當全台都在密切關注國際局勢發展時，國民黨主席鄭麗文卻在國內大搞認知作戰，痛斥鄭麗文扭曲美國總統川普的發言，藉此抹黑總統賴清德、恐嚇台灣人民。

卓冠廷今轉發媒體報導截圖，標題為「認川習會將舒緩美中角力 鄭麗文：只有賴清德像『滅絕師太』堅持錯誤兩岸路線」。

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卓冠廷酸說，「身為最大在野黨主席，竟然連最基本的英文前後文都看不懂，或者根本是刻意指鹿為馬，實在令人直搖頭」。

川普前幾天發言原文：

「That would have never happened had the election not been rigged, that would have never happened.」

「And Putin and I would talk about it, but there was never any...He would have never done it.」

「Taiwan, I would equate it a little bit to that. If you have the right president, I don't think it'll happen.」

「I think we'll be fine. I have a very good relationship with President Xi.」

翻譯：

「如果當初的選舉沒有被操縱，這一切根本不會發生，絕對不會。」

「俄羅斯總統普廷和我曾談論過這件事，但當時從未有過任何行動跡象……他當初是絕不會輕舉妄動的。」

「至於台灣，我認為局勢與烏克蘭有些許相似之處。如果有合適的總統領導，我不認為衝突會發生。」

「我相信我們會安然無恙。我與習近平主席的關係非常好。」

卓冠廷指出，如果有完成國民基本教育，看得懂前後文、看得懂烏克蘭、普廷、國際局勢，都知道川普口中那位「合適的總統（right president）」，指的就是「美國總統」他自己！川普的原意非常清楚：「只要美國有他這樣合適的領導人，烏克蘭跟台灣都不會發生衝突」。

卓冠廷直指，面對如此清晰的發言，鄭麗文不僅配合錯假訊息滿天飛，甚至還大放厥詞批評賴總統。國民黨不去譴責真正在威脅台海和平的中國，反而急著斷章取義來唱衰台灣、大搞內部認知作戰。鄭麗文口中的「滅絕師太」，就是在說她自己！

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