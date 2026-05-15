205兵工廠未來怎規劃？ 陳其邁：交給下一任市長

黃彥毓關注205兵工廠開發進度，陳其邁說，應留給下任市長全權規劃。（記者王榮祥翻攝）

高雄市議員黃彥毓今天（15日）質詢關切205兵工廠未來規劃方向，建議解除列管的部分場域可先釋出。市長陳其邁答詢說，他個人會覺得應配合國際產業趨勢，但最終如何運用應交給下任市長努力。

黃彥毓說，205兵工廠面積約58.35公頃，被視為亞灣3.0計畫最後一塊拼圖，其中，特貿區畫定29.3公頃，初步定位企業總部與金融中心，先前有市長參選人建議可將高雄市政府遷移205、帶動地區發展，也有人期待大巨蛋落腳這裡。

請繼續往下閱讀...

他說，兵工廠計畫遷移的大樹營區已經完工，205廠區內1區已經解除列管，2、3區今年1月3日完成點交，將進入土汙整治程序，建議把握目前好時機，迅速釋出第一區11.2公頃已解除列管的土地招商，相信會有大企業有興趣。

陳其邁答詢，205已花費逾300億元開發，幾天前才打給部長爭取汙染整治經費，這塊地以現在價值換算（住商），粗估有800億到900億元，且是亞灣區裡、少數高雄市府可獨立主導開發的土地，他覺得應該留給後面市長全權規劃。

陳其邁提到，每個參選人想法不一樣，有的建議行政中心、有人覺得發展產業、有人說可打造巨蛋，這塊地開發牽涉到南高雄未來20到30年發展，他個人認為應配合國際經濟趨勢調整，根據產業發展方向去招商，現階段能做的就是加快土汙整治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法