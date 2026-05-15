國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲遭捏造涉貪 檢方分案偵辦

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競辦澄清，「吳宗憲涉貪遭起訴」新聞，被人移花接木惡意抹黑。（吳宗憲競辦提供）

社群平台出現國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲涉貪遭起訴之類貼文，吳宗憲競選辦公室駁斥，這項訊息引用前民進黨籍桃園市議員吳宗憲新聞移花接木，透過同名同姓巧合惡意造謠，競辦已截圖存證，不排除採取法律手段捍衛清白。宜蘭地檢署表示，已分案由檢察官指揮偵辦。

宜蘭地檢署表示，有某縣長參選人指述在網路社群軟體Threads上遭人以移花接木手法貼文指稱涉貪一事，地檢署接獲法務部調查局台北市調查處資通安全科情資後，已分案由檢察官指揮偵辦，以維護選舉公正性。

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宜蘭地檢署呼籲，對於任何利用社群媒體（如Line、臉書、Threads），散布足以影響選舉公平的不實影片、謠言或負面文宣者，本署均會「嚴查速辦」；民眾切勿盲目轉傳未經證實的選務訊息，以免觸犯公職人員選舉罷免法第104條之意圖使候選人當選或不當選散布謠言或傳播不實之事等罪。

吳宗憲競辦發新聞稿駁斥，直指新聞所指涉貪對象是桃園選出的前民進黨市議員吳宗憲，有心人士刻意誤導網友，把他人罪名強加在宜蘭縣長參選人吳宗憲身上，斥責是選舉奧步，意圖影響宜蘭縣長選情。

吳宗憲競辦發言人鄭皓文指出，這類行為涉嫌違反選罷法中的意圖使人不當選、刑法的妨害名譽，已要求PO文者限期撤文道歉，不排除訴諸法律，呼籲有心人士停止抹黑。

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