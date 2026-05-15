高虹安著兔子警官茱蒂動漫裝開會 網翻舊照大酸：每次Cosplay都要擺拍裝忙

新竹市長高虹安著兔子警官茱蒂動漫裝開會，被網友翻出2年前舊照（見圖）大酸：高虹安每次Cosplay都要擺拍裝忙？（擷取自網友社群貼文）

新竹市長高虹安今天穿著《動物方城市》警兔哈茱蒂的動漫人物裝參加新竹國際動漫節-漫人祭記者會，高虹安除在個人社群貼出裝扮警兔的模樣，更在留言區貼出「開會中的茱蒂-行程滿檔還是得開會，索性頂著兔子警官的裝扮直接上」照片，網友發現2年前高虹安也裝扮成「芙莉蓮」動漫人物，並貼出邊妝髮邊開會的照片。網友酸高虹安每次Cosplay都要擺拍裝忙，是不是有八卦？

網友在社群貼文提到「有沒有每次Cosplay都要擺拍裝忙的八卦？」並貼出高虹安裝扮成警兔茱蒂開會中及2年前裝扮成芙莉蓮邊開會的照片做對比，酸高虹安每次Cosplay都要擺拍裝忙裝開會。貼文引來網友留言「原來新竹市長辦公室開會是可以cosplay」、還有留言「假鬼假怪。除了裝忙假掰一事無成」、「民眾堂政客專業都是戲劇和綜藝」、「Cosplay博士」，留言酸度爆表，並提到新竹人最愛這一味，擺拍裝忙。

新竹市長高虹安著兔子警官茱蒂動漫裝開會（見圖），被網友翻出2年前舊照大酸：高虹安每次Cosplay都要擺拍裝忙？（擷取自網友社群貼文）

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