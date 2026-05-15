估下批軍售9/24後宣布 郭育仁：台灣通過7800億特別預算「滿盤皆輸」

國策研究院今（15日）舉辦「川習會與台美中關係」座談會，圖為國策研究院副院長郭育仁。（記者叢昌瑾攝）

「川習會」落幕，美國總統川普搭機返美。國策研究院副院長郭育仁今（15日）在「川習會與台美中關係」座談會中研判，下一筆140億美元對台軍售，可能延至9月24日習近平回訪美國後才會宣布。他並直言，立法院通過7800億國防特別預算，是不分朝野、台灣國防安全「滿盤皆輸」的數字，台灣應自我檢討。

郭育仁指出，這次川習會本來就不會有太多具體的結論，因為川普與習近平今年可能會見4次面。至於川普對台態度，郭育仁認為，最典型的就是去（2025）年10月30日川習在韓國釜山機場見面，面對記者詢問會不會跟習談到台灣，川普僅簡單回答「台灣就是台灣」，這就是他跟中國談判的時候對台灣的態度，沒什麼好談的意思。

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郭指出，所以這次川習會中國一定會提到台灣問題，「對中國來講是不可忍受，你第一任期對台軍售183億美元歷來最高，第二任期才剛開始，擺在桌上的就已經高達310億美元的軍售，中國受不了，所以不談不行」，但川普訪中前已向媒體說「我會跟習近平談對台軍售，可是他可能不想談」。他解讀，這句話聽起來非常弔詭，但川普的意思是「我已經決定要對台軍售這件事我會跟習近平講，可是他應該不想要聽到這件事情」。

郭育仁強調，川普不是傳統典型的政治人物，講起英文也不會咬文嚼字，因此常被誤解其意，如像川普訪問之前提到台灣，「如果有一個對的總統就不會爆發戰爭」，很多人認為是在批評賴清德，甚至於川普在訪問中國期間承認美國衰弱，「其實根本不是，他一心一意想要罵的只有一個，就是愛睏老喬（Sleepy Joe）、就是拜登，就這麼簡單」。

郭育仁強調，美國歷任總統對台軍售總金額最高的是川普，2017年到2021年四年對台軍售11次，總金額高達183億美元，這個紀錄到目前為止，沒有任何一個美國總統打破。小布希在8年任內對台軍售15次，包含潛艦合計是180億美元；拜登在任的4年對台軍售19次，但都是非常小的金額。「川普是第一任美國總統最重視對台軍售的，這是不用質疑的，因為這個已經發生了」。

郭進一步指出，川普是第一位美國總統，把對台軍售案子採「隨到隨審制」、不用包裹的，且對台軍售的主要作戰武器，也是歷任美國總統限制最少的。「這些都是事實，最高金額、最少限制、隨到隨審，這個都是川普創下的例子，這是他第一任期」。

至於川普第二任期剛滿1年多，郭育仁指出，去年12月18號第一筆軍售的數字，是美國有史以來，對台軍售單筆金額最高的111億美元，第二筆是140億美元，第三筆是60億美元，光這三筆加起來就高達310億美元，「又再創新高了」。他強調，要批評川普不是不可以，但講話立論要有根據基本事實，「疑美論、疑川論，在基本事實面前都不攻自破」。

郭育仁特別強調，去年川普宣布111億美元對台軍售是在12月18日，但他跟習近平見面是在11月，「為什麼是12月才宣布？因為他事先就知道他跟習近平見面，所以他會拖延到12月宣布」。因此他研判，140億美元的對台軍售有可能會延到9月24日，習近平回訪美國之後才會宣布。

郭育仁直言，這一方面也要怪台灣自己，立法院通過7800億的特別預算，是一個「滿盤皆輸」的數字。中國想要阻止台灣通過特別預算對美軍購的目的沒有達成，所以中國輸了；國民黨提出3800+N的版本、民眾黨的4000億也輸了；國民黨本土派提出要8000億以上也輸了；對於台灣政府來講，提出8年期1.25兆的特別預算，結果只拿到7800億也輸了；對於台灣安全也輸了，1.25兆裡面被砍掉40%的不對稱作戰部分，是對台灣非常重要的預算。

郭育仁指出，對美國來講也輸了，好不容易宣布一筆史上這麼大的對台軍售，而台灣通過的7800億，不是政府隨時可以提款，它的但書是要有發價書，意思就是說只有這111億美元、3000多億台幣是可以使用。如果美國推遲到9月24日之後才宣布對台軍售，換句話說這個預算是白編的，這是一個謊言，這是我們要自己檢討的。

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