被指長年贊助特定協會數百萬 北港朝天宮駁斥稱將保留法律追訴權

北港朝天宮監事主席透過廟方臉書發聲明，強調不實報導應經查證，對於影響宮廟名譽之不實報導將保留法律追訴權。（記者李文德攝）

前民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠日前上政論節目爆料，雲林縣副議長蔡咏鍀擔任董事長的北港朝天宮，每年都捐幾百萬到民眾黨現任不分區立委蔡春綢當理事長的基金會。對此，北港朝天宮監事主席吳俊彥今（15）日透過廟方臉書發出聲明「針對不實報導請落實查證義務，對於影響本宮名譽之不實報導將保留法律追訴權」。

林靖冠日前在政論節目《新台派上線》指，蔡家是民眾黨讓他們一家在地方坐大，且拿出曾蔡美佐家族提供的資料，指稱由黃美蘭成立、號稱致力關懷雲林偏鄉、照顧弱勢族群的社福組織「中華陽光推展關懷協會」，現任理事長就是蔡春綢（蔡咏鍀四姐、蔡晉財姑姑），自成立以來每年都從蔡咏鍀當董座的北港朝天宮拿到幾百萬。

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吳俊彥透過朝天宮臉書發出聲明「近期媒體針對本宮之不實報導請落實查證義務。對於影響本宮名譽之不實報導本宮將保留法律追訴權。財團法人北港朝天宮監事主席吳俊彥特此聲明。」

對此記者致電給吳俊彥。他強調，各個單位向廟方提出活動申請經費後，都是需要經過19名董事召開董事會，每項提案需要出席半數以上才得以決議，出席人數半數同意方能通過提案，節目所指的每年數百萬元皆是誤導，應該經過查證。

吳俊彥強調，政論節目上釋出的會議紀錄為「未決議同意或不同意」紀錄，且朝天宮每年都會收到許多機構提出活動經費申請，如故宮南院曾來函，邀請廟方合作辦理教育推廣活動，經董事會決議後，去年下半年度贊助50萬元，今年整年度更同意贊助100萬元，甚至包括清寒學生營養午餐補助，也都需要經過董事會開會同意。

吳俊彥表示，該節目所指每年提供給特定協會每年數百萬贊助，皆是子虛烏有指控。如前年就未針對活動提供贊助，去年同意該協會138萬多，今年經董事會決議贊助118萬，更強調該協會每年僅提出一次申請案，所有活動需要經過嚴格審慎評估才得贊助，並未給特定單位數百萬元贊助，呼籲各界應理性看待。

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