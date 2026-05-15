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    首頁 > 政治

    徐巧芯再轟沈伯洋堅持對里長監控管理 怒批「掉書袋」獨裁思維

    2026/05/15 16:12 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委徐巧芯稍早再度回擊，痛批沈伯洋堅持對基層里長進行「監控管理」，一個要選北市長的人，不為里長發聲，還繼續合理化過去的整肅，根本是「讀書讀到腦袋壞掉」的獨裁思維。（記者羅國嘉攝）

    國民黨立委徐巧芯稍早再度回擊，痛批沈伯洋堅持對基層里長進行「監控管理」，一個要選北市長的人，不為里長發聲，還繼續合理化過去的整肅，根本是「讀書讀到腦袋壞掉」的獨裁思維。（記者羅國嘉攝）

    國民黨立委徐巧芯質疑，民進黨台北市長參選人沈伯洋曾稱「里長是中國滲透高風險族群」，要求其為過去41位里長遭「反滲透法」調查的政治追殺道歉。針對沈伯洋反擊「書不能只讀一半」、修法是要保護高風險族群。徐巧芯稍早再度回擊，痛批沈堅持對基層里長進行「監控管理」，一個要選北市長的人，不為里長發聲，還繼續合理化過去的整肅，根本是「讀書讀到腦袋壞掉」的獨裁思維。

    徐巧芯指出，沈伯洋對於單純帶里民赴中旅遊、卻被針對性調查的里長，先前多次抹紅，如今繼續強調里長是中國「重點滲透」的對象，應該受到「保護」和「風險提醒」，說穿了就是堅持過去針對基層里長的「監控管理」要繼續下去。如果這樣的人當選台北市長，對基層而言是多麼恐怖的事？在沈伯洋眼中，是不是這些還沒被「調查」過的里長，全部都有「中共同路人」的嫌疑、都沒資格擔任職務？

    徐巧芯表示，今天還有一位里長，因為到中國旅遊而被指控涉「反滲透法」遭到羈押，如今證明根本無罪，是冤案，他只得到了9.2萬的賠償。這種司法調查傷害人權的事情讓人憤怒。除此之外，許多里長遭遇了手機被沒收、私人訊息被翻看、甚至要付出保金，身心飽受煎熬，同樣事後證明，根本沒有違法。在沈伯洋眼裡，這些人受到的不當對待不僅政府單位不用檢討，他還認為只是剛好而已。

    徐巧芯說，沈伯洋現在說自己要跑基層，可笑的是，他要接觸的，正是他如今仍視為「高風險中共同路人」的那群人，對於自己的言論抹紅地方人士，成多少基層的痛苦，他完全沒有檢討，沒有反省，更沒有道歉，反而變本加厲。

    徐巧芯怒批，一個要選台北市長的人，不為里長發聲就算了，還繼續合理化過去的整肅，實在令人不齒。這已經不是「書讀一半還是整本」的問題，而是做人最基本的道理都沒有。沈伯洋這種「掉書袋」式的獨裁思維，就是「讀書讀到腦袋壞掉」的經典案例。

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