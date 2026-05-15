立法院邀5/19專案報告國防特別條例 卓榮泰：按時間進行

行政院長卓榮泰。（記者方賓照攝）

立法院今（15）日黨團協商決定，19日下午邀行政院長提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告。對於專報內容是否已經準備好？行政院長卓榮泰下午出席「高階決策AI治理共識營」受訪說，將按立法院安排時間進行。

立法院黨團協商結論，各黨團同意5月19日下午邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行，每位委員詢答時間15分鐘，質詢順序依例授權議事處辦理。原定施政質詢議程順延至下次會議進行。

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黨團協商結論指出，上開專案報告後，如經立法院同意行政院依保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例籌編第一批發價書採購特別預算案，則於5月20日下午加開院會，行政院於20日中午以前，將特別預算案送至立法院，下午2時30分邀請卓榮泰等人，列席報告該特別預算案編製經過並備質詢。

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