3城市曾遭伊朗攻擊 以色列市長組團訪台:感謝台灣慰問協助

外交部政務次長吳志中14日午宴歡迎以色列全國市政府聯盟副主席暨巴特亞姆市長布洛特（Tzvika Brot，右4）、里雄萊錫安市長金斯特利（Raz Kinstlich，右2）及埃梅克赫費爾市長紹爾（Galit Shaul，右3）等訪團成員及與會賓客。（外交部提供）

以色列全國市政府聯盟副主席暨巴特亞姆（Bat Yam）市長布洛特（Tzvika Brot）所率「以色列市長訪問團」一行近日訪台。布洛特說，該團包括他在內的3位市長，所屬城市均曾遭受伊朗攻勢波及，感謝我國政府及駐以色列代表處第一時間前往受創城市進行慰問並提供協助，盼未來兩國地方層級的交流持續深化，更進一步拓展至更高層次。

外交部今天發布新聞稿表示，外交部政務次長吳志中14日午宴歡迎布洛特，以及所率訪團成員里雄萊錫安（Rishon LeZion）市長金斯特利（Raz Kinstlich）、埃梅克赫費爾（Emek Hefer）市長紹爾（Galit Shaul）及巴特亞姆市國際關係主任坎迪蒂（Mor Kanditi）。雙方就中東區域情勢、城市與交通建設、智慧城市及科技交流等議題廣泛交換意見。

請繼續往下閱讀...

吳志中致詞表示，示台以兩國皆在困難與挑戰中成長茁壯，感謝以色列長期以來對台灣的支持，盼訪團此行與台北市與台南市交流成果豐碩，更深入瞭解我國地方政府運作模式，並進一步探索更多地方合作機會。

他強調，台灣議題與全球利益緊密相連，我國今日的發展與成就，均有賴政府及人民在各種關鍵時刻作出的重要決策；未來台灣也將持續與民主夥伴及理念相近國家深化合作關係，並歡迎更多以色列友人來台交流互動。

布洛特則感謝我國政府邀請，指出此次訪台收穫豐富，所見所聞可為未來推動雙邊合作的參考。他另指出，該團包括他在內的3位市長，所屬城市均曾遭受伊朗攻勢波及，感謝我國政府及駐以色列代表處第一時間前往受創城市進行慰問並提供協助，充分展現台以雙方深厚且真摯友誼；並續表示，台以共享民主、言論自由等核心價值，已為雙邊合作奠定良好基礎，盼未來兩國地方層級的交流持續深化，更進一步拓展至更高層次。

外交部表示，近年台以雙邊持續攜手在新創科技、民主供應鏈韌性、農業、衛生醫療及學術交流等領域合作，已簽署逾36項合作協議及備忘錄。未來我國將在既有良好的基礎上，持續拓展並深化台以各領域合作夥伴關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法