蘇巧慧陸戰「衝衝衝」 三峽視察治水、新店談家庭照顧

蘇巧慧後續趕往新店區出席珍愛教育基金會「515國際家庭日 珍愛一家人」活動。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續強勁陸戰力道，今（15）日與新北市長侯友宜一起出席三峽區北大特區治水成果視察。蘇巧慧說，北大特區橫跨都市計畫區與非都市土地，加上既存農業灌溉溝渠，整個市區排水最後都匯聚於佳園路三段145巷，導致在排水治理上格外有挑戰性，她與在地議員、里長成功爭取中央補助北大特區防洪排水工程共3500萬，佔總經費7成，治水不分中央、地方，為市民打造更好的生活環境。

蘇巧慧說，治水基礎建設雖然不易被看見，但對城市發展至關重要，中央補助3500萬用於施作抽水馬達、排水箱涵、滯洪池等設施，並由新北市府趕在今年防汛期開始前完成施作，未來她將持續與在地民代關心水溝保養、側溝清淤，感謝工程團隊與在地里長積極協助工程推動。

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另外，蘇巧慧補充，她過去也成功爭取中央全額補助大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程、大漢溪新樹鶯堤外便道等治水建設，以及新莊潭底溝、鶯歌東門溪排水工程及鳳鳴滯洪池工程、鶯歌溪排水整治等溝渠整治工程；污水下水道也是關鍵城市基建，她積極爭取，中央也大力照顧，近年補助新北共210億，是全國各縣市最多。

蘇巧慧後續趕往新店區出席珍愛教育基金會「515國際家庭日 珍愛一家人」活動，分享自己的私房料理，再次提及自己今日提出的「三大家庭照顧政見」。她說，政見主軸就是增加托育量能、減輕長照負擔、提升對專業照顧者的照顧；三大方向涵蓋大眾日常生活，包括臨托、夜托量能，以及孩童友善視角「95公分」檢視城市環境安全，也會加強居家照護、輔助申請的效率性，盼讓大家感受到政府對家庭的貼心照顧。

蘇巧慧今（15）日與侯友宜等人一起出席三峽區北大特區治水成果視察。（蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧今（15）日與侯友宜等人一起出席三峽區北大特區治水成果視察。（蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧今（15）日與侯友宜等人一起出席三峽區北大特區治水成果視察。（蘇巧慧辦公室提供）

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