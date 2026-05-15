醫美偷拍案延燒！ 藍委擬提草案推實名制、源頭管制

台北市政府日前已函文行政院，針對偷拍案件，研擬訂定防範機制。（記者羅國嘉攝）

醫美診所偷拍案引發社會高度不安，立法院國民黨團今（15日）召開記者會，立委徐巧芯、賴士葆、李彥秀、羅智強、王鴻薇等人共同提案，擬具「隱藏式攝影器材管理及防治窺視法」草案，從源頭管制，主張將針孔攝影器材納入「販售許可」與「購買實名制」，並強制公共場所管理人定期檢測。藍委砲轟行政院「零容忍」流於空話，呼籲賴政府應積極處理，保障國人隱私安全。

該法案由徐巧芯等人共同提案，案由為近年利用微型、偽裝型隱藏攝影器材進行偷拍數位性別暴力案件層出不窮，嚴重侵害國人隱私與安全，現行法規缺乏器材取得源頭管制，且公共場所反針孔偵測僅少數地方政府定有自治規則，防護標準不一，為從源頭管制器材流通，導入購買實名制與販售許可制，並將持定公共場所防務義務提升至中央法律位階，建構完善反窺視防護網。

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徐巧芯指出，若僅靠地方自治條例，民眾仍可跨縣市購買針孔設備，因此應由中央制定全面性法規。此次草案重點包括針孔攝影器材製造、輸入與販售實名制，要求網路平台查核賣家許可證與實名交易機制，並規範廁所、更衣室、診間等隱密場所管理人須定期進行反針孔檢測並留存紀錄，同時訂定相關罰則，盼從源頭遏止偷拍亂象。

羅智強表示，近期醫美診所接連爆發偷拍事件，顯示問題已趨系統化，中央政府應拿出更強執行力與法制作為。他批評，行政院所稱「零容忍」只是空話，目前中央對醫療院所錄影規範仍停留在2015年公告的「醫療機構醫療隱私維護規範」，缺乏揭露義務、設備清單、稽查與檔案管理等具體規範，若後端處罰與約束力不足，就必須從前端加強管制與懲處。

王鴻薇說，現今偷拍風險早已遍及醫美診所、婦產科、試衣間、旅館、健身房、租屋處及校園等場所，而相關偷拍設備在網路上取得容易、價格低廉，幾百元即可購買。她強調，已有近萬民眾在公共政策平台連署要求管制針孔設備，行政院、警政署及NCC都應正視民眾恐懼，既然行政院消極不作為，藍委將共同提案，保障民眾隱私權，拒絕偷拍與偷窺。

賴士葆表示，根據衛福部統計，全台約有7％民眾曾面臨針孔偷拍，已明顯侵犯個人隱私與「個資法」，他主張未來購買針孔或隱藏式攝影機應採實名制，並加強網路銷售管理，甚至禁止網路販售針孔設備。台北市已推動「公共場所防止針孔攝影管理辦法」，中央政府如果做不來，由北市府先開始啟動來做這個事情。

李彥秀則反問，綠委吳思瑤、吳沛憶、沈伯洋對於偷拍的這個增設、增設器材，實名制這件事情你們的看法到底如何？所謂的AI行動內閣，希望賴政府趕快提出相關的政策跟辦法去處理。

國民黨立委左起徐巧芯、王鴻薇、羅智強、賴士葆、李彥秀共同召開「誰在偷看你！針孔攝影加強管制」記者會。（記者方賓照攝）

國民黨立委徐巧芯、賴士葆、李彥秀、羅智強、王鴻薇等人共同提案，擬具「隱藏式攝影器材管理及防治窺視法」草案，從源頭管制，主張將針孔攝影器材納入「販售許可」與「購買實名制」，並強制公共場所管理人定期檢測。（立委徐巧芯提供）

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