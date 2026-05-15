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    首頁 > 政治

    李四川提雙北共治 蘇巧慧：新北不是「細漢」、雙北合作不要共治

    2026/05/15 14:59 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（15）日出席珍愛教育基金會「515國際家庭日 珍愛一家人」活動。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（15）日出席珍愛教育基金會「515國際家庭日 珍愛一家人」活動。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（15）日出席珍愛教育基金會「515國際家庭日 珍愛一家人」活動，席間受訪。國民黨新北市長參選人李四川提出雙北共治，要用軌道交通建設串連台北市，讓雙北變成「30分鐘生活圈」，蘇巧慧是否攜手黨籍台北市長參選人沈伯洋提出雙北交通政見？蘇巧慧說，新北市是人口最多的縣市，「我們不是別人的『細漢』。所以雙北既然是共同生活圈，其實兩個城市應該是要合作，而不是共治。」

    蘇巧慧說，比如當年SARS疫情時，台北市沒有處理好，變成台北縣（現新北市）的負擔，「是台北縣來幫台北市收拾爛攤子」；台北交通若做得不好，新北就會塞車回堵，台北鼠患若處理不好，新北市的環境也會大受影響，2市之間，「我們希望的是要能夠以新北市為主體提出種種的政策。」

    蘇巧慧指出，她的團隊經過縝密研究，在各區認真研究能夠滿足新北自己需求的細項政見，希望新北各區都能夠是最漂亮、最能展現特色的區域，「未來，我們也會以新北市為主體，在各個面向上提出更多的政見，爭取新北市民的認同。」

    「我相信在這個新時代，市民會選擇一個以新北市為主體，能夠獨立思考，而且能夠論述（的參選人）」，蘇巧慧表示，而且參選人要具備能夠說服、帶動市民一起為新北付出的熱情，她就是這個新時代的適任新市長人選。

    此外，被問及國民黨市議員批評「收割」鶯歌區公八公園地下停車場工程，蘇巧慧回應，在地里長已說得很清楚，公八公園停車場將來會為地方增加將近300個停車位，大家都非常的期待，地方建設就是中央、地方一起努力，不用過多的口水，讓新北市更好。

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（15）日出席珍愛教育基金會「515國際家庭日 珍愛一家人」活動。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（15）日出席珍愛教育基金會「515國際家庭日 珍愛一家人」活動。（記者黃子暘攝）

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