「走新路」遭質疑否定林姿妙，吳宗憲批綠論述走向地下電台水準。（記者王峻祺攝）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲喊「宜蘭走新路」引熱議，綠營也質疑是否定林姿妙執政，成為選戰攻防焦點。吳宗憲今天接受「品觀點─觀點芹爆戰」節目專訪，批綠論述要有高度，而不是「走向地下電台水準」，自己的政見是在成功基礎上「再升級」，非抹滅過去。

吳宗憲今天接受資深媒體人黃光芹專訪，提及「宜蘭走新路」口號，被綠營質疑是否定以前國民黨政績。他直言，對手陣營發言人與地方黨部，將走新路訴求曲解為否定林姿妙，但難道對手是希望宜蘭永遠不進步？既然已經走到縣長層級選舉，「今天要有那樣的高度論述，而不是變成地下電台的水準。」

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他說，「走新路」概念，是在「成功的基礎上面，我們要讓它更成功、更棒」。這就是現代企業一直在講的「創新」。這2個字，不管是在教育界、學術界、商業界，都可以看到常常在用。難道喊創新，就是否定自己去年的政策嗎？

吳宗憲說，企業創新必須建構在舊有成功的成果之上，他要做的是「再往上加」，以林姿妙推動的「國中小營養午餐免費」為例，他當選後不但會延續，還會調高預算，應對物價並採購宜蘭在地優質食材；至於老人福利，也會延續林姿妙照顧長者的心意，進一步推動65歲以上健保費免費。

他強調，宜蘭要「做大事」、「人留下」、「走新路」，首先是讓宜蘭青年不用「北漂」，透過招商引資讓青年能留鄉工作、陪伴家人；其次是強化觀光能量，「至少在宜蘭多住一個晚上」，帶動在地飯店與餐飲消費；最後則是「海納百川」，吸納各縣市與國外人才到宜蘭服務定居。

吳宗憲說，宜蘭也不能單打獨鬥，必須結合北北基桃與花蓮的力量，目前也正積極接觸「矽光子元件」測試封裝廠、Google「算力中心」等科技產業，希望能建立完整產業鏈，而非只引進單一工廠；自己過去在行政機關待了20年，任何政策都會從預算精算、可行性評估出發，拒開隨便丟、無法執行的「芭樂票」。

吳宗憲今天接受資深媒體人黃光芹專訪，提及「宜蘭走新路」口號被綠營質疑是否定以前國民黨政績。（圖擷取自「觀點芹爆戰」直播節目）

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