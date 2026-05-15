卓揆提3方向補遭藍白砍4700億軍購 陳清龍：現有預算已足夠

民眾黨團總召陳清龍表示，現有預算已足以涵蓋對美軍購，而委製、商購等項目應回歸一般公務編列，嚴禁「綠友友」牟利。（記者羅國嘉攝）

在藍白主導下，立法院三讀通過國防特別條例，預算上限為7800億元，較行政院版本短少4700億元。行政院長卓榮泰昨於院會表示，針對未納入項目，國防部將評估以再提特別條例、追加預算或擴大年度預算規模等方式，在符合憲法與預算法前提下儘速因應。對此，民眾黨團總召陳清龍表示，現有預算已足以涵蓋對美軍購，而委製、商購等項目應回歸一般公務編列，嚴禁「綠友友」牟利；立委王安祥則說，支持提升戰力但將審慎監督。

陳清龍指出，民眾黨向來支持國防，但預算必須嚴格監督，浮編、濫編的預算更會強力把關，不容綠友友藉此發大財牟利。在軍購條例審查過程充分顯示，7800億特別預算已經足夠，全面涵蓋所有國防部提出的對美軍購項目。而年度國防預算的規模龐大且逐年增加，委製、商購及台美技術合作等項目，應該回歸一般公務預算編列，而非透過特別條例把納稅人當提款機。

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民眾黨立委王安祥表示，無論行政院未來是透過再一次提出特別條例、追加預算或擴大年度預算規模來因應，民眾黨將秉持本黨一貫的立場，支持有助於我國戰力提升的作為；然而，對於行政機關提出的預算也會審慎的進行監督。

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