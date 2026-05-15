陳其邁籲對國防特別條例被刪表態 賴瑞隆：全力支持1.25兆預算

陳其邁籲對國防特別條例被刪表態!賴瑞隆強調全力支持1.25兆預算。（賴瑞隆團隊提供）

高雄市長陳其邁今對藍白刪除國防特別條例無人機等項目提出批判，並點名藍、綠兩位高雄市長參選人都該表態，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調，全力支持1.25兆國防特別預算。

賴瑞隆表示，高雄作為國防產業重鎮，國防預算不只關乎國安，更關係高雄產業升級與勞工就業。

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他進一步抨擊柯志恩的說法從「不要把我們賣了」、到稱「軍購案影響高雄太荒謬」，如今又喊支持傳產，然而軍購特別條例正是由藍白聯手大砍近4700億元、年度預算也遭到史無前例的杯葛，說支持產業卻又大砍預算，質疑柯志恩根本自相矛盾。

賴瑞隆指出，1.25兆元國防特別條例的重要目的，就是要打造「台灣之盾」與「自主供應鏈」；高雄造船、航太扣件、零組件及無人載具產業早已投入研發製造，預算遭砍不但讓諸多傳產業者與基層勞工憂心，更將嚴重衝擊高雄產業未來發展。

他再次呼籲柯志恩及所有刪減預算的立委們，國家安全不能打折，產業發展不能打折，真心熱愛高雄在乎高雄的人，都應全力支持不被打折的國防條例，呼籲柯委員拿出支持高雄的「勇氣」，拒絕黨意、迷途知返。

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