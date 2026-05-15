雲林縣議員超級戰區 18人激戰搶10席

年僅26歲的政治素人廖昶淳，代表時代力量投入雲林縣第一選區議員選戰。（記者黃淑莉攝）

2026九合一選舉，雲林縣議員6個選區有意參選者明朗化，其中第一選區目前已知18人有意參選，被視為超級戰區。政治素人廖昶淳今（15）日在父母及時代力量黨主席王婉諭陪同下宣布參選第一選區議員。

26歲廖昶淳老家在二崙，今天在父母陪同下宣布代表時代力量參選第一選區（斗六市、林內鄉及莿桐鄉）議員，廖昶淳表示，他是政治素人，台灣師範大學地理系畢業後，曾當過高中地理老師、政府專案經理。13歲時，原本是國道收費員的父親，因裁撤後沒有工作衝擊家庭經濟，這也是他對一個政策對人民影響關注的轉折點。

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廖昶淳指出，就讀斗六高中加入論壇社團，接觸更多公共議題探討，激盪他對公共議題思考及想法，到台師大讀書後，參加過更多社團活動，平日對政治現況有想法，在個人社群發表，但從未想過要從政，因地方長輩勸進鼓勵有理想、沒背景的年輕人出來改變雲林政壇，思考後期待透過自己參選開拓一條路，讓更多年輕人關心家鄉。

廖的父母說，今年春節時聽到兒子想投入選戰，因家中沒有人從政，有被嚇到，但聽完他的想法後，全力支持兒子。

王婉諭指出，廖昶淳來自平凡勞工家庭，選擇返鄉服務，最了解基層的生活，一定能把鄉親的聲音帶進議會，也相信他會用年輕人的思維，為雲林的政治環境帶來正向的改變。

雲林第一選區應選10席，現任鍾明馨、陳永修、曾博鴻、黃勝志、江文登、林岳璋及陳芳盈等7人要角逐連任外，有意參選的人還有林靖冠、張光儀、許百芳、林群力、廖郁賢、王峻毅、黃釋瑩、林聖智、楊朝祈、邱世文及廖昶淳。

年僅26歲的政治素人廖昶淳在家人及朋友的陪同下，宣布代表時代力量投入雲林縣第一選區議員選戰。（記者黃淑莉攝）

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