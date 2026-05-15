全國12縣市原民特搜隊成軍 劉世芳：展現在地防災力量

全台12個縣市、共216名成員的「原住民族地區特搜隊」正式成軍。（記者鄭景議翻攝）

內政部長劉世芳今日上午出席消防署於台北車站大廳舉辦的今年度「防颱整備記者會」，現場除展示AI洪水預報、無人機救災等多項最新防救災科技外，更與原民會共同見證全台12個縣市、共216名成員的「原住民族地區特搜隊」正式成軍。劉世芳強調，台灣正邁向科技防救災大國，透過跨部會整合與在地力量，目標落實「自救、救人、救社區」的精神，原民特搜隊更體現了「在地的力量」。

這場記者會邀請了泰國代表文那隆、原民會主委曾智勇及教育部長鄭英耀共同出席。劉世芳致詞時指出，今年的防颱準備已從單純提醒提高到風險管理意識，並全面納入AI輔助系統。她特別感謝曾智勇及鄭英耀在在地人力整合與社會教育上的努力，並透露文那隆對台灣全民防災意識的高度評價，未來政府甚至研議開設泰語防災士班，讓在台的外籍朋友也能融入防救災體系。

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在科技整備方面，會場展示了包含淹水CBS細胞廣播、大雷雨即時訊息升級及堰塞湖監測等最新成果。劉世芳表示，現在的預警不再只靠看天象，而是仰賴國科會與氣象署的AI數據。此外，台灣防災士培訓成效顯著，目前取得資格者已超過13萬人，今年有望突破20萬大關；企業界也積極投入，目前已成立190多個台灣企業防災隊。

劉世芳強調，防颱準備是365天的跨部會工作，需要農業部的水土保持、經濟部的河川管理與交通部的軌道維護共同守護。面對複合型災害，有準備才能更安全，政府將持續透過公私部門與民間力量的跨域合作，構築更強韌的社會安全網，確保台灣人民的生命財產安全。

此次記者會更宣布原住民特搜隊正式成軍，據了解，原住民特搜隊計畫核心在於強化原鄉部落的自救能力，發揮隊員對在地地形熟悉的優勢。目前已完成12個縣市的編組，每隊至少10人，優先招募具備巡山員、國軍特戰或醫療背景的義消，並需通過專業醫師的高山救援能力體檢。消防署強調，這216位隊員將成為偏遠地區災害應變的第一線戰力，大幅提升搜救效率。

劉世芳強調，台灣正邁向科技防救災大國，透過跨部會整合與在地力量，目標落實「自救、救人、救社區」的精神。（記者鄭景議翻攝）

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