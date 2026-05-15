林亮君批反針孔偵測稽核覆蓋率太差 蔣萬安跳針回：源頭管理最有效

台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（15）赴議會進行專案北士科發展等專案報告，不過議場質詢內容多聚焦在近期持續延燒的醫美診所涉偷拍風波，面對多位民進黨議員詢問稽核覆蓋率過低，蔣表示，「源頭管理」是最有效的根本解決之道，多次強調去年6月就發函建請中央修法，以實名制購買隱藏式針孔攝影設備，但未獲重視，引z發議員不滿。

議員林亮君認為蔣文不對題，提醒目前討論的是稽核率太差，市府要先檢討，並以衛生局轄管場所4950家，但僅稽核33家、覆蓋率0.7％為例，反問蔣說偷拍零容忍，但這樣的成績單你滿意嗎？

請繼續往下閱讀...

林亮君指出，從2024年開始持續要求市府修正「台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，也在議會提案並研議將法律位階提升至「自治條例」的可行性，訂定行政罰則，獲得跨黨派議員支持，市長也在總質詢允諾研議，「然後就沒有下文了」，雖然市府有修正並更名為「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，但是不僅稽核覆蓋率過低，稽核方式也過於鬆散，導致針孔防治仍存在巨大漏洞。

她進一步說，依據台北市刑警大隊提供最新一季的反針孔偵測稽核情形，其中覆蓋率的部分，以衛生局為例，所有轄管場所數4950家，今年第一季僅稽核33家、覆蓋率0.7％。此外，目前分成書面、現地稽核兩種方式，衛生局稽核的33家，都是書面稽核，沒有任何一家是現地稽核。「市長你滿意嗎？這是台北市偷拍零容忍的成績，理應覺得羞愧與檢討。」蔣回，已要求包括各轄管機關，一定要提高稽查頻率。

蔣萬安說，除了稽查，最有效的還是要從源頭管理，也看到行政院長卓榮泰說願意積極研議。去年六月就發函建請中央透過實名制有效控管，北市也率全國之先訂定反針孔偷拍管理辦法，從原本的暫行條例修訂管理辦法。面對林亮君質疑稽核率太差，市府應先檢討；他再次主張源頭管理更重要，民進黨議員與立委也認同

林亮君聞言直呼，她問的是稽核部分而非源頭管理，蔣萬安對於「北市針孔攝影防偷拍零容忍的成績單，你滿意嗎，根本不及格！」對此，蔣萬安仍說，最有效的根本解決之道，就是從源頭管理，反問但是這一年來中央政府在做什麼？民進黨政府在做什麼？一年前就已發文要求修法，為何一年後中央才想亡羊補牢，趕快積極補救。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法