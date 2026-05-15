新北藍營議員批蘇巧慧只顧選舉不顧三鶯線 蘇營反諷：民調未領先才負面攻擊

市議會國民黨團今（15）日舉行記者會，批評民進黨立委蘇巧慧只顧選舉、不顧本命區建設。（記者黃子暘攝）

新北市長選戰持續升溫，市議會國民黨團今（15）日舉行記者會，批評民進黨立委蘇巧慧在鶯歌區公八公園地下停車場新建統包工程未協助向中央爭取經費，約7億元經費均由市府自籌，蘇巧慧卻在昨天開工典禮到場自稱「居間協調」，難道是「協調中央不要出錢」？捷運三鶯線通車在即，三鶯線隔音牆還有經費52.92億元缺口，請蘇巧慧不要只想要選市長，「本命區趕快回防」。

蘇巧慧競辦發言人吳思萱回應，國民黨現在不是說民調遙遙領先，而且不打負面宣戰嗎？怎麼一天到晚攻擊蘇巧慧？地方建設本就是中央地方一起努力，一起解決問題，不用吵來吵去。

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國民黨市議員林國春、黃永昌、江怡臻說，公八公園地下停車場設在三鶯線國華站旁，在2022年申請中央前瞻計畫補助，但2023年中央會議結論不予通過，市府2023年依照審查意見修正後重新提出經費申請，迄今未獲回覆，最終約7億元經費由市府自籌，在昨天開工；結果「新北出錢，巧慧出嘴」，在開工典禮上，蘇巧慧到場聲稱有居間協調，試問難道是協調中央不要出錢，讓新北自己吞下7億多的預算嗎？

江怡臻、洪佳君表示，三鶯線通車在即，居民、學校都期盼建置隔音牆解決噪音問題，目前還有52億多元經費缺口，市府從2025年2月24日起不斷提報中央，中央至今一毛不給，恐怕身為在地立委的蘇巧慧下個月又要來說有「居中協調」了，本命區捷運下個月就要通車，希望現任立委蘇巧慧幫忙民眾解決隔音牆問題。

議員們批評，淡江大橋總經費達247.63億元，其中新北市府負擔91.41億元，交通部長陳世凱在5月12日生日當天開著吉普車去通車作秀，卻不邀請市府與地方民代參與，蘇巧慧如今收割地方建設，「要做陳世凱部長第二嗎？」他們也批評，今早立院3黨都甲級動員，結果蘇巧慧卻是在樹林區「蹭國民黨市長」的行程，根本是用腳投票。

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