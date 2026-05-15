「英文想想論壇」重啟 各國作者群以印太為核心、聚焦三大主軸

前總統蔡英文創設的「想想論壇」，今起推出「英文想想論壇」。將以印太為核心，聚焦區域安全、國際政治經濟以及中國觀察三大主軸。（記者蘇永耀翻攝）

為對外打造政策對話平台，前總統蔡英文創設的「想想論壇」，今起推出「英文想想論壇」。將以印太為核心，聚焦區域安全、國際政治經濟以及中國觀察三大主軸，延攬來自美國、歐洲、加拿大、日本、澳洲及台灣等地的作者群，形成高度國際化的知識與政策網絡。

「英文想想論壇」編輯團隊說，該平台最初創立於2014年，此次重啟的核心理念，在於透過集結不同背景與觀點的專家，平台希望在共同價值基礎上推動有意義的交流，並促進更具建設性的政策思考。

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本次重啟首波推出的文章，在國際學者專家有國際知名政治學者黎安友（ Andrew J. Nathan），他提出「脆弱穩定（fragile stability）」概念，作為理解中國內部政治動態。以及美國國際共和研究所 （IRI）執行長Daniel Twining，他認為，台灣是全球民主韌性的關鍵象徵，民主國家應共同應對威權體制帶來的挑戰。

另一位來自英國地緣戰略委員會的印太分析師Gray Sergeant，則聚焦英國與台灣在國防、資安及基礎設施韌性上的合作。還有東京大學訪問研究員唐若凌，分析台灣海底電纜基礎設施所面臨的脆弱性與韌性問題。現任中華經濟研究院國際經貿政策研究中心資深副執行長李淳，則探討台灣半導體與電子供應鏈的轉型。

「英文想想論壇」強調將持續邀請全球重要學者與政策實務專家參與，並與國際知名智庫建立合作關係。透過原創分析與高品質翻譯內容，促進台灣與國際社群之間的雙向思想交流。

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