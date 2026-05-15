國民黨彰化縣長不辦民調原因？ 蕭景田直接點名「這一人」

國民黨彰化縣長提名人魏平政（圖中）與國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（圖右），接受資深媒體人黃暐瀚（圖左）專訪。（擷取自POP撞新聞）

國民黨用「特別徵召」方式，徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，黨中央不辦民調初選引發立委謝衣鳳不滿，嘲諷自己是傻瓜。國民黨縣黨部主委蕭景田今天（15日）表示，謝衣鳳黨內民調最高，但大家都知道，謝家是謝父謝新隆在運籌帷幄，總不能謝衣鳳在跑100公尺，後面家裡不幫忙，還拖回50公尺，這樣選戰打下來是有問題的！

魏平政與國民黨彰化縣黨部主委蕭景田接受資深媒體人黃暐瀚專訪，針對謝衣鳯認為她與兩位前副縣長柯呈、洪榮章是「三個傻瓜」，國民黨不辦初選，直接跳過這3個人，採取特別徵召，徵召了魏平政參選一事，蕭景田強調，如果辦初選，只要黨員都可以登記參加，就要照著程序走，黨中央也徵詢了謝衣鳳的父親謝新隆、母親鄭汝芬與弟弟謝典霖，但謝家問題就沒辦法解決，等了好幾個月，家務事還是要回歸家庭解決，黨中央才會決定用特別徵召來提名比較能贏的人。

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蕭景田表示，如果是現在比民調的話，就算是柯呈枋與洪榮章的民調都會比魏平政高，但選舉是提名後才是戰鬥的開始，魏平政的爆發力強，勝選機率大，這也是國民黨綜合評估後，決定誰最適合參選，誰比較有機會贏的。

魏平政強調，國民黨徵召他，就是考量他有律師專業的形象清新、出身傳產家族了解產業轉型、沒有派系的包袱，以及爆發力強等四大優勢，黨主席鄭麗文還問他「會不會說台語」，他秒回他是「彰化囡仔」，台語完全沒問題，他的選舉團隊將展現毅力與決心，展現贏的實力。

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