場邊觀戰》新北大市長選舉VS小朋友的口水戰

下屆新北市長選戰，民進黨參選人蘇巧慧（前排右二）、國民黨參選人李四川（前排右三），雙方陣營連日來為了敬老卡優化加值是誰抄襲誰？爭辯不休、互掀口水戰。（資料照）

A小朋友：「老師，我愛你這句話是我先說的，B在學我！」B小朋友：「老師，A亂講，是我先說的！」這般的童言稚語如在幼兒園，孩童（參選人）爭寵會讓老師（選民）覺得莞爾可愛，但若發生在新北四百多萬人口的大市長選戰，許多選民不免要問，兩位成熟的大人（陣營、側翼），有何好爭功呢？雙方為長者謀福之心都赤誠可鑑，誰先誰後的桌邊小菜請勿再上，快端牛肉大菜才能滿足選民的味蕾。

從選戰策略來說，將對方的人設烙印成「政策跟屁蟲」是把鋒利的刀劍，藉此凸顯「我比你好」的競爭優勢感；如果能無限上綱、再套上「對方說謊、騙子如何當市長」大帽，殺傷力就更強了，在此先劇透，選民不妨拭目以待，這齣口水肥皂劇再演下去，可能升溫成「誠信」大戲！

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就政策內容而論，新北敬老卡加值、增加用途，讓愈來愈多的長者使用更便利，雙方爭相端出牛肉，人會變老，選民多會叫好，重點是競相加碼之後，預算能否支撐？會不會排擠其它建設或婦幼社福？更好用的敬老卡如何防弊、避免被冒用浪費？競選話術要講都很快，當選後才真的考驗執政力。

藍、綠雙方為了誰抄襲誰？市議員參選人等眾多小雞，連日來辯得面紅耳赤，陷入「先有雞還是先有蛋」的無限迴圈，氣氛熱鬧有餘，但議題深度不足，彼此各說各話也讓選民看得霧煞煞、甚至覺得無聊了，這題對雙方的加分或扣分，其實有限。

看在選民眼裡，新北需要進步的地方仍多，待強化的硬建設或軟服務也不少，怎樣讓新北在方方面面超越一橋之隔的首善之都台北，這遠比敬老卡噴口水更有票房，藍、綠兩位參選人都是人中龍鳳，拉高選戰層次、抬升議題設定高度、端出具體有料的政見，新北選民會更想看！

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