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    首頁 > 政治

    6成鋼構工程來自宜蘭團隊 林國漳拜訪淡江大橋幕後英雄

    2026/05/15 12:37 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）拜訪「建山機械」董事長張慶成，讚許他是台灣、宜蘭之光！。（林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）拜訪「建山機械」董事長張慶成，讚許他是台灣、宜蘭之光！。（林國漳競辦提供）

    「淡江大橋」12日通車，被視為世界級工程，其中有超過6成以上重要鋼構工程，是宜蘭「建山機械」團隊一手催生，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳特地拜訪董事長張慶成，讚許他是台灣、宜蘭之光！

    張慶成透露，淡江大橋從鋼構製作、設備研發，到第一線施工與焊接，許多關鍵技術與工程團隊，都是由宜蘭人一步一步拚出來，「這座橋應該叫『淡江宜蘭大橋』」，因為過程中許多最重要、最困難的工程，幾乎都有宜蘭團隊的身影。

    林國漳說，這不只是淡江大橋的故事，更是宜蘭人的故事，張慶成沒有雄厚財團背景，卻憑著「碰到問題，不找藉口，只找方法」的精神，完成一項又一項原本被認為不可能的挑戰。

    他說，這種不怕苦、不怕難、願意堅持到底的精神，就是宜蘭人最珍貴的價值。3年多來，無數工程人員從清晨到深夜，投入心力與汗水，讓台灣完成一座世界級大橋，也讓世界看見宜蘭人的實力與韌性。

    林國漳強調，宜蘭不缺人才，也不缺能力，缺的是讓更多人被看見的機會，未來他也會持續努力，讓更多宜蘭產業、宜蘭團隊站上世界舞台，讓「宜蘭製造」成為台灣的驕傲，也讓更多年輕人相信，來自宜蘭同樣能夠成就世界級的夢想。

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）拜訪「建山機械」董事長張慶成。（林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）拜訪「建山機械」董事長張慶成。（林國漳競辦提供）

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