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    首頁 > 政治

    沈伯洋變髮型：若爆炸頭佔看板一半 恐傷害城市美學

    2026/05/15 12:32 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委沈伯洋投入2026台北市長選戰，服裝及髮型變化掀起話題。（記者方賓照攝）

    民進黨立委沈伯洋投入2026台北市長選戰，服裝及髮型變化掀起話題。（記者方賓照攝）

    民進黨提名立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。對於各界關注外型變化，沈伯洋今（15日）表示，若爆炸頭未來佔據看板的一半，相信對城市美學可能有一定傷害，前次因民眾反應才剪短頭髮，卻讓女兒認不得而大哭，這次剪短後就比較適應。

    針對藍營頻以髮型、敷面膜大做文章，沈伯洋今受訪表示，自己現在參選台北市長，市民關心的焦點必定是城市願景及發展，包括自己主張的「生態系」為何，這才是市民想聽的。

    不過，沈伯洋坦言，為了讓大家多多認識自己，未來也要懸掛看板，一定要注意服裝儀容，且他的政策非常重視城市美學；但若爆炸頭將看板佔據了一半，「我相信這對城市美學，可能也有一定的傷害。」

    媒體關切，沈伯洋過去較常穿黑色西裝，如今改穿淺色系。沈回應，自己過去穿的是結婚時的西裝，現在夏天到了，淺色系比較適合，希望大家喜歡。

    至於女兒對新造型的看法？沈伯洋笑稱，自己改變髮型並非最近的事情，先前因為民眾反映頭髮太亂，所以第一次把頭髮剪短，女兒當時大哭，因為好像認不得自己；但因為這是第二次，女兒便相對適應，僅頭說「喔」就結束了，反而是引起民眾較大波瀾，發現他的頭髮怎麼變那麼短。

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