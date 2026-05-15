陳以信：川習會主旋律是和平穩定 鄭麗文訪美接見層級可能提高

前國民黨立委陳以信。（記者羅沛德攝）

國民黨智庫今舉行「川習會對台美中關係之影響」記者會，前立委陳以信分析，從這次會面可以看到，美國總統川普需要中國國家主席習近平更多，且這次的主旋律是和平穩定，有利於國民黨主席鄭麗文訪美成功的機率升高，「行政部門接見的層級有提高的可能」；且鄭麗文延續並發揚光大前總統馬英九和平保台的正確路線，有助於國民黨重返執政。

陳以信表示，習近平在川習會一開場就show hand，就講「修昔底德的陷阱」，要求川普要妥善處理台灣問題，這就是要把台灣議題放在美中關係的核心裡面；習近平等於去暗示，中國會不惜為了台灣問題而跟美國開戰，也就是習所講的衝突，軍事衝突跟各種衝突都有可能。習第一手牌就打台灣牌，目的是看川普的底牌。

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陳以信表示，那川普怎麼回應？川普一開始就有意識的蓋牌、刻意迴避，可以感覺到川普可能選擇避其鋒芒、暫不回應，台灣議題先不現底牌。凸顯了川普心裡面最重要的議題不是台灣，是伊朗、是其他的議題，所以川普某種角度不說的背後，凸顯的意義是他重視的跟習近平不一樣。

陳以信表示，川普跟習近平在這個會議當中在台灣議題上面仍然存有歧異，目前還沒有所謂的第四公報的出現、沒有所謂的共同聲明的出現，沒有針對台灣議題達成一個共同的說法。川普也意識到在台灣議題上面跟北京保持歧異的本身，是符合美國的戰略利益。陳分析，在這個情況之下，未來有可能是是一個台灣，美中各自表述。

陳以信表示，從這次川習會當中，可以看到不管是川普或習近平都需要美中兩國之間維持穩定，「不只習近平需要，川普更加需要」，這一次川普他說盡好話，習近平在公開講話時表示美國正在衰弱，沒有想到川普還正面回應，「其實川普對於成功、有建設性的川習會，他比習近平還需要」。所以川普把9月24日邀請習近平夫婦訪問美國這件事情在這一次就提出來，要把現在成功的川習會延伸到9月24日，為川普在美國的期中選舉做準備。

陳以信指出，這次的川習會當中對台灣最大的一個警訊是什麼？美國從雷根政府以來的六項保證，在這次裡面已經鬆動了，「軍售議題已經成為美國總統認為是可以跟北京來談的一個議題了」，六項保證裡面的第一項已經鬆動了，台灣議題在川習會當中正式的跟美中議題掛鉤，這個掛鉤的本身其實對台灣來說是一個相當大的風險，其他五項有沒有還有要繼續維持？我們可以觀察美國近日會不會發佈第二波軍售（發價書），這是關鍵、關鍵指標。

陳以信提出三點結論，第一，在川習會之後，可以看到川普需要習近平大於習近平需要川普，在這樣不對等的一個需求關係裡面，他覺得台灣變成川普總統戰略棄子的風險在升高；第二，川習會這一次的主旋律是和平穩定，對於鄭麗文即將訪美，是有利於她的訪美行程，成功的機率會升高，「行政部門接見的層級有提高的可能」，美國國會參眾議員對於國民黨的興趣也會增加，拜見次數也有可能增加。也因為這個和平路線跟目前川習會的方向是合拍的，美國的智庫學者對於鄭麗文的和平路線會更有興趣。

陳以信表示，最後，這次川習會的模式很像回到當年的前美國總統小布希和前中國領導人胡錦濤時期美中競合的一個背景，國民黨馬英九就是在這個時候重返執政，現在鄭麗文的路線又明顯延續馬英九政府的路線，甚至還發揚光大，這會是一個和平保台的正確路線，這樣的時空背景也有助於國民黨在這樣的路線下重返執政。

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