柯文哲戰二審！ 法界人士：是否參與京華城案成重點、認背信罪反能爭取減刑

柯文哲近日對二審開庭進行諸多準備。（資料照）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，一審被重判17年，台北地檢署於4月30日針對本案9名被告提出上訴。被告方面，除柯本人提出上訴外，應曉薇、沈慶京、黃景茂、李文宗、李文娟、端木正也都提出上訴。另，柯也找了林石猛律師、管高岳律師出戰二審。律師陳少璿分析，柯二審的攻防重點，將會從「京華城案有無違法」轉變為「整個違法圖利過程，是否跟他有關」。

此外，另名法界人士說，背信罪二審將定讞，但此部分罪證相較明確恐難以翻盤，若柯文哲認罪，反倒有機會爭取減刑。

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曾經手華美掏空案、百富吸金案、北京恒泰豐背信案等重大刑案的陳少璿律師分析，一審時柯文哲將辯護的重點放置在京華城案本身是否違法，但因為彭、邵有罪確定後，意味著法院已經認定京華城得到容積率過程屬於違法，因此二審不太會就京華城是否合法有所更動，而是將會把火力重點放在柯文哲有無參與整個過程。

關於收賄的部分，陳少璿認為，柯文哲辯護團應該會著重在當時到底「知不知道有這210萬」並一一擊破一審認定形成「收賄合意」的具體時點及相關事證。至於圖利的部分，陳少璿分析，攻防重點則是「柯文哲對整個研議過程到底參與了多少」，並將柯文哲當時指示將案子送入都委會的行為，用符合經驗跟論理法則的方式進行辯護。

另名不願具名的法界人士表示，由於背信罪是二審定讞，因此柯的辯護團隊針對此部分應該也會慎重評估，但他也坦言，針對公益侵占罪以及背信罪的部分，因為罪證相較明確，所以即便是上訴至二審恐怕也很難翻盤。他說，若柯文哲上訴二審以後，若針對背信罪部分認罪，反倒有機會爭取減刑的可能。

目前北院已經將彭、邵定讞的判決以及相關卷證交給北檢進行執行，待北檢完成執行後將會把卷證交還，就會將相關卷證交給高院。

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