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    首頁 > 政治

    陳其邁質疑為何刪無人機預算 柯志恩：不落入「綠友友」公司們

    2026/05/15 11:56 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁問為何刪無人機預算!?柯志恩說明應回歸國防預算編列，不落入「綠友友」公司們。（柯志恩團隊提供）

    陳其邁問為何刪無人機預算!?柯志恩說明應回歸國防預算編列，不落入「綠友友」公司們。（柯志恩團隊提供）

    高雄市長陳其邁抨擊藍營刪減國防特別條例無人機等預算，高雄市長參選人應該講清楚理由；國民黨高雄市長參選人柯志恩回應，應回歸年度預算編列，不是又落入派系手中、背景不明的「綠友友」公司們。

    柯志恩說明，在野黨主張的是委製與商購等項目，應回歸年度預算編列，而非使用特別條例形式；唯有國防預算常態化及正常化，才能確保預算是真的幫助到高雄的軍工產業，而不是又落入派系手中、背景不明的「綠友友」公司們。

    柯志恩強調，在野黨並未刪除國防預算，行政院在特別預算外還有追加預算、增列公務預算等方式可使用，若堅持用特別條例形式來處理預算，只會讓先前發生的裝修公司、茶葉行、小吃店等「綠友友」公司有機可乘，繼續鑽漏洞取得國防標案。

    她認為這些離譜案例不但浪費人民納稅錢，更是真正傷害高雄在地的軍工產業發展。

    柯志恩說明，與台灣友好的日本同樣是增加國防預算，但也都是編列在年度預算裡，而非使用特別條例處理，這樣的國防預算編列才是合理且正常的狀態；她主張預算必須經國會嚴格審查，才能確保這筆錢是真的幫助到高雄在地產業，讓高雄發展越來越好。

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