徐巧芯嗆為41名赴中里長道歉 沈伯洋：修法是保護高風險族群

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋15日接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

國民黨立委徐巧芯質疑，民進黨台北市長參選人沈伯洋曾提到「里長是中國滲透高風險族群」，台北市有41位里長因赴中旅遊被以「反滲透法」方向調查，目前無人因此被判刑，沈應為其選舉期間的政治追殺道歉。對此，沈伯洋今（15日）強調，他之所以提案修法建立赴中透明制度，就是要保護這些高風險族群，很可惜在立法院程序委員會被阻擋8百多次。

針對徐巧芯要求向赴中里長道歉一說，沈伯洋今受訪時直呼，「唉，我覺得，書不能只讀一半啦！」

請繼續往下閱讀...

沈伯洋說明，他一直主張立委是被中國滲透的高風險族群，故提出國安法案要求立委赴中報備，一旦建立透明機制，聯審會在審查時就能告知相關風險，這是為了要保護這些人；而中配同樣也容易被中國威脅，因為他們有家人在中國，因此應該要保護他們。

沈伯洋續指，里長當然也是中國意圖滲透的重點對象，所以應該事前告知、予以保護，才能夠維持國安系統，很可惜自己所提出的法案，至今仍被擋在程序委員會8百多次。

至於司法調查結果，沈伯洋指出，「訴訟法」規定調查程序的啟動，並非基於百分之百的嫌疑，而是在具備一定程度嫌疑時即會啟動，調查結果可能因證據不足，導致法院無法下判決。

沈伯洋說，司法程序的啟動，本身帶有一定的風險，不能說警察查案問了5個人，其中有1人是真正的嫌疑犯，另外4人最後沒有罪，警察就要對這4人道歉，大家應該不太能肯定這樣的說法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法