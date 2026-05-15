率團訪英！韓國瑜喊「絕不投降」 英國會議員挺台加入CPTPP

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團訪歐進入第5天，於當地時間14日拜會英國國會，並於邱吉爾廳出席歡迎酒會。（立法院提供）

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團訪歐進入第5天，於當地時間14日拜會英國國會，並於邱吉爾廳出席歡迎酒會，而韓國瑜登台致詞時表示，已故首相邱吉爾代表英國、民主遇到任何苦難、挑戰時絕不退縮，並以英語喊出「never surrender（絕不投降）」藉此致敬邱吉爾的精神。此外，英國國會友台小組共同主席柴萍恩致詞時也重申，支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定等國際組織，台海和平穩定對英國事關重大。

韓國瑜於當地時間14日中午在駐英國代表處姚金祥大使陪同下，率跨黨派委員參加由英國國會「台英國會小組」（APPG）在國會邱吉爾廳舉辦歡迎酒會，由APPG共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）上議員及共同主席柴萍恩下議員（Sarah Champion MP）主持，全場近100位貴賓出席。酒會首先由羅根勳爵上議員引言歡迎韓院長一行來訪，接續由柴萍恩下議員致詞，表示此次院長率團訪英，是台英國會外交的重要里程碑。根據《自由之家》2026年評比，台灣自由度在亞洲名列第2、全球第15名，展現蓬勃發展的民主制度與自由精神。

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柴萍恩下議員更說，英國國會高度支持台灣國際參與，並以通過動議等具體作為為台灣聲援。此外，台英雙邊經濟高度互補，且台海和平穩定攸關全球利益，APPG將持續堅定支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定等國際組織，成為台灣堅強的後盾。

韓國瑜上台致詞前以鞠躬致意方式開場，韓表示，英國國會被譽為「世界最古老國會」與「議會之母」，世界因為英國的存在，變得更加多元與精彩，並以亞瑟王之劍、邱吉爾的雪茄、《哈利波特》的魔法世界，以及英王的演說，分別代表守護人民的精神、永不屈服的意志、深厚文學底蘊與創造力，以及幽默與智慧等，讚許英國人對世界的軟實力及重大影響。

韓國瑜談及台灣指出，台灣土地面積僅占全球萬分之三，人口佔全球千分之三，但台灣產品卻占全球市場百分之三，並在半導體製造、醫療健保、中小企業實力、民主自由等方面獲得世界肯定。儘管台灣在國際上經常面對孤立處境，但對於各國友人溫暖的支持，台灣人民都銘感於心。如今民主早已成為2300萬台灣人民DNA的一部分，台灣不僅珍惜民主制度，也希望與世界民主國家攜手合作，守護得來不易的成果。

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團訪歐進入第5天，於當地時間14日拜會英國國會，並於邱吉爾廳出席歡迎酒會。（立法院提供）

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團訪歐進入第5天，於當地時間14日拜會英國國會，並於邱吉爾廳出席歡迎酒會。（立法院提供）

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團訪歐進入第5天，於當地時間14日拜會英國國會，並於邱吉爾廳出席歡迎酒會。（立法院提供）

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