財劃法增30億全投入社福？ 陳文昌反諷普發現金更高興

陳文昌提出普發現金議題引起討論，但他強調是反諷，個人並不主張。（記者游明金攝）

財劃法修正，宜蘭縣概估可增加30億元；縣議員陳文昌說，某縣長參選人要把錢花光光，全部投入社福支出，這樣適當嗎？他要請教縣長，那可不可以普發現金1萬元，全民共享更高興。陳文昌聲明，這是反諷，他不主張普發現金。代理縣長林茂盛指出，宜蘭還有負債，沒辦法普發現金，社福不是不好，但要有輕重緩急通盤考量，對於參選人政見不予置評。

宜蘭縣議會今進行縣長總質詢，民進黨議員陳文昌、呂惠卿聯合質詢，陳文昌說，外傳財劃法修正後，宜縣可增加128億元，這其實是不對，扣除一般與計畫型補助款只增加40億元，但其中10億元要優先還債，真正可以使用只有30億元。

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陳文昌提出3個選項，請問縣長如何使用比較好？1、普發現金每人1萬元。2、全數投入社福支出。3、多數用於急迫建設。他指出，有個縣長參選人提出社福政見，總支出就要30多億元，把錢花光光討好縣民，難道其他建設都不要做？如果這樣，可不可以普發現金全民共享更高興。

陳文昌強調，普發現金不是他的主張，也不是他的建議，只是想請教縣長想法與意見，他個人覺得宜蘭永續發展比較重要，陳定南提過「如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全，我寧願受人尊敬」，希望政治人物都能自我勉勵。

林茂盛表示，有的縣市有普發現金，但經了解，他們沒有負債，但宜蘭還有長債107億、短債35億、自償債務57億元，在有債務情況下，無法做普發現金這個事情。

林茂盛也提到，好不容易財劃法修正後宜蘭可以增加財源，他強調很多年在爭取財劃法增加宜蘭財源因，宜蘭因財源不足很多建設很多措施無法普及，甚至是不足的，現在好不容易有這樣額度，應把之前不夠的或不足的，應在最短時間補足讓宜蘭各面向越來越好，社福不是不好，但這部分要通盤考量，衡量它的輕重緩急，對於參選人政見不予置評。

陳文昌提出普發現金議題，林茂盛以宜蘭仍有債務問題，並不可行。（擷取自宜蘭縣議會官網）

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