蔣萬安稱7成民意挺雙城論壇 沈伯洋：效益極低才是關鍵

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋15日接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

台北上海雙城論壇停辦與否備受討論，台北市長蔣萬安質疑，高達六、七成民意支持續辦，民進黨台北市長參選人沈伯洋卻封殺兩岸交流、放棄溝通。沈伯洋今（15日）反駁說，蔣萬安搞錯了，沒有人反對交流，但若調查是否贊成與紐約、巴黎等城市舉辦「無限城論壇」，相信也是六、七成民意支持，雙城論壇效益極低才是被質疑的關鍵。

針對蔣萬安以民調替雙城論壇背書的說法，沈伯洋受訪表示，若詢問市民是否贊成與紐約、巴黎等城市舉辦「無限城論壇」，相信也會有六、七成民意支持。一直都沒有人反對交流，但交流是否有效益？這才是大家關注的事情。

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沈伯洋直言，雙城論壇現在的效益極低，這就是該論壇備受質疑的關鍵，而自己主張的「無限城論壇」可包含上海，但上海本身卻沒有「無限城」。

此外，台北市府指出，雙城論壇效益高低的說法，應該詢問陸委會。沈伯洋回應，城市與城市間的外交稱為「soft state diplomacy」，其目的在於中央政府沒辦法進行外交的狀況下，由城市來做，而城市外交的責任與效益應由城市承擔。

沈伯洋強調，若一個城市連論壇效益都無法承擔、還要詢問中央，「到底地方政府存在是為了什麼？」

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