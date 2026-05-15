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    北港朝天宮被爆年捐幾百萬給民眾黨立委蔡春綢的基金會！他諷白營靜悄悄

    2026/05/15 13:28 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委蔡春綢。（資料照）

    民眾黨立委蔡春綢。（資料照）

    曾擔任北港朝天宮董事長的80歲前立委曾蔡美佐，遭圍毆事件持續延燒，日前退出民眾黨的林靖冠更爆料，現在由蔡咏鍀擔任董事長的北港朝天宮，每年都捐幾百萬到立委蔡春綢當理事長的基金會，對此台灣青年民主協會理事張育萌質疑，民眾黨主席黃國昌說自己最討厭地方派系。但每次只要跟民眾黨扯上關係就靜悄悄，柯文哲也持續神隱。他也諷刺蔡春綢，對於姪子毆打曾蔡美佐，支支吾吾地說「最近沒回家」、「還不知道內情」，不知道蔡「至今回過家了嗎？可以回答了嗎？」

    張育萌在臉書發文指出，林靖冠再爆破，揭露民眾黨立委蔡春綢擔任「中華陽光推展關懷協會」理事長，北港朝天宮「每年都捐幾百萬元」給這個協會。張育萌說明，北港朝天宮的董事長蔡咏鍀，就是蔡春綢的弟弟，現在也是雲林縣副議長。而這個「中華陽光推展關懷協會」是「黃美蘭」成立。黃美蘭就是蔡咏鍀的老婆。

    張育萌表示，林靖冠拿出內部的會議紀錄，寫著「董事長提交議案」，就是朝天宮的「樂活長青繪愛北港」活動，給「中華陽光推展關懷協會」承辦，費用高達「138萬6500元」，下方再用手寫「-20萬」。照這個紀錄，最後決議就是118萬多。

    張育萌直言，朝天宮香火鼎盛，包括信眾捐款、點燈和安太歲，但一般人會想到，香油錢會有超過百萬給一個民間關懷協會，去辦繪畫活動嗎？如果這是真的，代表朝天宮把百萬捐給蔡咏鍀姊姊主持的協會，而姊姊「剛好」在民眾黨當立委，這協會又是自己老婆創的。

    張育萌提到，林靖冠說，這張會議紀錄是「曾蔡美佐」家族提供的。曾蔡美佐上屆也是朝天宮董事長。本月7日凌晨4點多，有30多位白衣年輕人往她在北港大同路上的住家靠近。曾蔡美佐走出家門查看，白衣人突然集體圍毆，有人手拿棍棒，有人抄起路旁的交通錐、拒馬，就瘋狂往她家砸。已經81歲的曾蔡美佐被打到重摔蜷縮在地上。送醫後診斷為壓迫性骨折，目前住院觀察。

    張育萌質疑，在驚天圍毆案發生後，曾蔡美佐家屬公開指控，現場帶頭施暴者之一，就是蔡咏鍀的兒子蔡晉財。蔡咏鍀立刻跳出來澄清，說兒子確實在現場，但是在「幫忙勸架」，如果只是勸架，怎麼會雲林地院立刻裁定，羈押蔡晉財？

    張育萌表示，後續檢察官再借提蔡晉財，搜索案發前，「相關人士」聚集的聚會所。事發後，蔡春綢受訪支支吾吾地說「因為這期間我沒有回家，所以我沒有⋯⋯我還不知道內情」。

    張育萌批評，黃國昌說自己最討厭地方派系。但每次只要跟民眾黨扯上關係，戰神黃國昌不敢咆哮，維持最高品質靜悄悄。柯文哲也持續神隱。

    張育萌在文末也諷刺，整個雲林地方勢力，像黑白交織的蜘蛛網。請問蔡春綢至今回過家了嗎？可以回答了嗎？

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