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    首頁 > 政治

    黃仁勳突加入訪中團 葉耀元：川普在拿輝達當談判籌碼

    2026/05/15 09:14 即時新聞／綜合報導
    「川習會」晚間在北京舉行國宴。川普（左）和習近平（右）並肩走在一起。（美聯社）

    「川習會」晚間在北京舉行國宴。川普（左）和習近平（右）並肩走在一起。（美聯社）

    先前多家媒體報導指出，輝達執行長黃仁勳並未出現在川普訪問中國的同行名單中，然而，卻直到最後一刻行程大轉彎加入訪團引發關注。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，這些科技業的老闆不是不懂川普在玩什麼談判策略，不過陪著川普演好這場戲非常重要，可以幫自己贏得川普的好感，同時間也不得罪中國。

    葉耀元在臉書PO文表示，川普要求黃仁勳隨行前往中國，其實是要向中國表示：美國的科技大老都是支持我的；想要跟他們做生意，先過我這一關，川普應該一直都在思考要怎麼跟習近平談判，所以他在最後關頭才會帶上黃仁勳，因為他認為輝達的技術與晶片對中國至關重要，也是中國非常想取得的商品之一。

    葉耀元直言，這些科技業的老闆不是不懂川普在玩什麼談判策略，不過陪著川普演好這場戲非常重要，可以幫自己贏得川普的好感，同時間也不得罪中國，可謂雙贏。不過最後是不是真的有機會可以跟中國在先進科技與AI上合作？我想這都還是個空談而已。

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