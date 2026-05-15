智庫示警中國恐高壓統治台灣 黃暐瀚：我選拒絕被併吞

資深媒體人黃暐瀚表示，台灣的珍貴，在於我們有「選擇」，其他人怎麼選？他不知道，但很確定自己會選現在的台灣，捍衛中華民國、拒絕被中國併吞。示意圖。（法新社）

中共對台野心已成國際高度關注的議題，澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）和美國智庫「蘭德公司」（RAND）合作研究，並於本月份發布一份報告，直指台灣若真的被中國併吞，恐有超過百萬人被壓制。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，台灣的珍貴，在於我們有「選擇」，其他人怎麼選？他不知道，但很確定自己會選現在的台灣，捍衛中華民國、拒絕被中國併吞。

黃暐瀚在臉書PO文表示，被中國併吞後，台灣會變怎樣？澳洲智庫洛伊研究所與美國蘭德公司5月10日共同發表了一篇文章：「併吞之後，中國計劃如何治理台灣」？在台灣歷經3次總統大選（都由民進黨勝利）之後，2024年8月，中國廈門智庫有篇專文，建議中國當局，要開始計畫成立影子政府，爲全面接管台灣做好準備。

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黃暐瀚指出，洛伊智庫的文章分析，中國對於「接管」有經驗，從西藏、新疆到香港，對於如何「有效統治，排除異己」，已有完整做法，由於台灣人民直選總統超過30年，並有中華民國的國家主權為基礎，已經完全民主化，想穩定統治，會比上述3地「更加困難」。所以智庫分析，如果中國併吞台灣，肯定會使用「更高壓、更積極」的手段治理台灣。

黃暐瀚續指，控制網路控制言論、對台灣民眾再教育（兒童可能被集體教育）、徹底清除「台獨」思想、關押不服從的民眾與政治領袖、爲完成「完全統一」，不排除使用武力鎮壓，以上所述的「高壓統治」方式，很可能將長達數十年，壓制人數超過百萬，「智庫的推論」，會不會真的發生？我們無從確認，但眼前中華民國台灣的生活狀況如何？真實存在，不用想像。

黃暐瀚直言，儘管政治看法不同，投票行為迥異，但生活在台澎金馬的2300萬人，可以自由發言，公平選舉，安居樂業，安穩生活，台灣的珍貴，在於我們有「選擇」，其他人怎麼選？他不知道，但他很確定自己會選現在的台灣，捍衛中華民國、拒絕被中國併吞。

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