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    首頁 > 政治

    留下城市記憶！捷克活化工業遺址 王惠美嘆值得彰化借鏡

    2026/05/14 23:59 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣長王惠美考察捷克經驗，把走過全盛時期的鋼鐵產業，轉型成為工業發展史的文創園區。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美考察捷克經驗，把走過全盛時期的鋼鐵產業，轉型成為工業發展史的文創園區。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美率團前進捷克，考察產業轉型所留下的工業遺址，變身為工業文化園區的指標案例。王惠美指出，歷史古蹟不只是老房子、或是老宮廟，工業革命後的產業發展，隨著產業轉型或是升級，原有的工業遺址也是見證城市發展的軌跡，捷克經驗值得彰化學習。

    王惠美參觀捷克東北知名工業遺址再生典範—維特科采工業區（Lower Vítkovice），該園區以往是鋼鐵重工業基地，最巔峰時期，提供了4萬個就業機會，當產業走下高峰，工業區變成了工業遺址，透過部分廠區的拆除，保留下來的作為產業文化與觀光教育的新園區。

    王惠美指出，原本的鋼鐵產業帶來龐大的就業機會，也帶來城鎮的興盛與繁榮，但產業難免有興衰起伏，當產業轉型或是升級之，原有的廠區如何再造風華，就成為舊廠區的課題，如何注入新的活水，帶來全新的創意與思維，從捷克經驗可以發現，讓工業遺址不是廢墟，也是全部拆除，而是在精華保留鋼鐵業的歷史，為城鎮留下鋼鐵產業的歷史。

    彰化縣長王惠美考察捷克經驗，把走過全盛時期的鋼鐵產業，轉型成為工業發展史的文創園區。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美考察捷克經驗，把走過全盛時期的鋼鐵產業，轉型成為工業發展史的文創園區。（彰化縣政府提供）

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