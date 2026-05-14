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    首頁 > 政治

    盧秀燕喊無人機預算別漏台中 他酸：表演中央打壓地方的劇本

    2026/05/14 23:36 記者蘇孟娟／台中報導
    周永鴻（圖）批評，盧秀燕又在表演「中央打壓地方的劇本」。（記者蘇孟娟攝）

    周永鴻（圖）批評，盧秀燕又在表演「中央打壓地方的劇本」。（記者蘇孟娟攝）

    美國總統川普與中國國家主席習近平今天「川習會」，台中市長盧秀燕指出，「川習會」是「重大國安事件」，關係到台灣的安全與前途，政府不應該束手無策，建議總統賴清德召開國安會議因應；另又要求中央無人機預算要雨露均霑；台中市議會民進黨團總召周永鴻批她，國防特別條例中的無人機相關預算，被包括她的子弟兵在立法院砍光，她絕口不提，「只會對中央說三道四」、表演「中央打壓地方」的劇本。

    川習會今日登場，盧秀燕在會前要求中央不能束手無策，應有所作為，說要請總統府召開國安會議，就相關事宜有所因應，並向國人說明掌握「川習會」情況，要讓國人知道如何因應，安國人的心；她另喊話中央無人機預算不能全給嘉義，要雨露均霑。

    周永鴻說，國防特別條例預算1.25兆砍成7800億，無人機正是重災區，台中無人機產業有包括光學、精密機械、航太、半導體供應鏈，不需要盧秀燕替中央操心怎麼分配，真正扼殺台中無人機產業的，是她自家人砍的那些預算，砍完再來喊分配不公，「做賊喊捉賊」，盧秀燕應該先為自家人傷害台中無人機產業的行為向市民道歉。

    周永鴻說，嘉義無人機亞創中心是嘉義縣政府一步一步招商爭取來的，不是中央憑空指定，盧秀燕把別人的努力說成中央偏心，對認真做事的地方政府很不公平。

    他呼籲盧秀燕不要再表演「中央打壓地方」的劇本，與其只會對中央說三道四，不如先召集子弟兵等藍委要求他們支持國防預算，「憂國憂民之前，先管好自家人，不要再禍國殃民」。

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