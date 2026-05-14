蔡英文Threads曬出「東海大學易燃物」 真相笑翻100萬人

前總統蔡英文今（14）日下午受邀至東海大學開講。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads；臉書粉專，本報合成）

前總統蔡英文今（14）日下午受邀至東海大學路思義教堂開講，不僅湧入大批學生爭相報名，還吸引大批校外民眾到場外熱烈歡迎。熱衷使用社群平台Threads的蔡英文，抵達東海大學後分享她在現場看到的「易燃物」照片，吸引高達100多萬人次瀏覽，眾人一看到「易燃物」本尊更是瞬間笑翻。

蔡英文先是在今日上午11點多，在Threads發布一段自己快步穿梭車站、準備搭車南下到台中的短影片，還在貼文中跟東海大學的同學預告下午見。下午1點半左右，蔡英文再度透過Threads發文，這次是曬出東海大學路思義教堂內部，坐滿等待聽講的師生們，目睹此景蔡英文則以「東海大學的易燃物」來形容。

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短短8字與照片曝光後，網友紛紛留言笑說，「感覺現場好燙」、「圈起來打一個問號」、「竟然有專屬的粉絲名」、「蔡英文的粉絲→易燃物」、「易燃物是小英的粉絲名嗎」、「好羨慕東海大學的易燃物們」、「現在小英的粉絲名稱就定調是『易燃物』了是吧」、「民進黨的前總統們到底怎麼回事！怎麼卸任後都這麼瘋」。

據了解，蔡英文今年3月受邀到東吳大學舉辦卸任後首次校園演講，事前她在Threads發文募集講座問題，未料貼文不僅吸引超過350萬人次瀏覽，還引發大批嗨翻粉絲與網友暴動，讓她忍不住留言吐槽：「你們不要像易燃物一樣，這麼容易點燃、容易興奮，問我一點認真的題目？」，自此「易燃物」成為台灣全新網路迷因哏。

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