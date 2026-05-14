藍白砍無人機委製預算 盧秀燕喊經部須雨露均霑挨批「魚目混珠」

多名議員質疑盧秀燕漠視藍白砍無人機商購預算，反批經濟部預算雨露均霑根本「魚目混珠」。（記者蘇孟娟攝）

藍白聯手大砍行政院1.25兆國防特別條例預算4700億，無人機國內委製預算全刪，挨批砍掉台中市無人機產業命脈。台中市長盧秀燕今卻鎖定經濟部442億「強化無人機產業」5年計畫，質疑中央把資源全放在嘉義，要求中央「雨露均霑」。多名台中議員痛批，盧秀燕放任自家立委刪軍購無人機預算，影響不了自家立委，現在還「魚目混珠」，將兩者不同的預算混為一談、模糊焦點，讓台中無人機產業隱形冠軍情何以堪。

盧秀燕回應，並非所有無人機廠商均能參與到國內委製，才希望經濟部的計畫要雨露均霑。她建議，除把無人機產業中心放在嘉義外，她提出兩全其美的辦法，比照科學園區北中南均有設置，也另在台中設置無人機研發中心或園區。

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包括市議員楊典忠、施志昌、林祈烽、鄭功進質疑，藍白黨團聯手刪除國防預算，盧秀燕沉默以對；楊典忠指出，盧秀燕日前訪美公開表示，美國現在缺無人機、全世界也缺無人機，台中已有無人機產業，「台中有機會」，結果她推薦並選上的藍營台中市立委卻反手刪除國防特別條例中的無人機相關的委製預算，甚至還被說「擋掉的是別人不要的無人機」，讓台中無人機產業情何以堪，現在還拿經濟部「無人機產業發展計畫」內容，轉移她被責難焦點。

施志昌指出，盧秀燕刻意扭曲經濟部編列442億預算協助無人機產業計畫，稱資源全在嘉義，兩種不同預算，「你是沒仔細看預算內容，還是刻意抹黑、胡說八道」；甚至盧秀燕還說設無人機基地在嘉義，產業就會全部跑過去，經濟部在工研院中興院區設先進半導體研發基地，「難道全台半導體產業都會跑過去嗎」，不要再魚目混珠。

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