選戰就像一條「天堂路」 鄭朝方稱未來交由市民、縣民來決定

竹北市長鄭朝方表示，新竹縣選舉對他而言就像是「天堂路」，相當辛苦，未來方向就交由市民、縣民來決定。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市長選舉外傳已有10多名選將投入，跨越各黨派，選戰激烈。竹北市長鄭朝方今天表示，新竹縣選舉對他而言就像是「天堂路」，相當辛苦，強調自己一直是努力做實事的人，未來方向就交由市民、縣民來決定。

鄭朝方今天下午出席中正東地下機車道通車前活動，揪百位市民一同漫步體驗地下道改造成果。對於媒體提問否將挑戰新竹縣長，鄭朝方受訪表示，年底選舉竹北市受到外界高度關注，聽說已有約10多人有意投入市長選戰，某種程度也是對公所團隊的肯定；公所團隊歷經這幾年的努力，一步步提高竹北市的能見度，把城市建設與治理成果做出來。

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鄭朝方表示，公所團隊會持續的、謙虛的傾聽人民的聲音，努力把事情做好。至於外界關切竹北市的「外溢現象」是否已經擴散到其他12鄉鎮市，讓更多縣民注意到竹北的改變成真。「過去許多已從政2 、30年的政治人物，始終停留在口中的美好，可是我們3年多就把好多的公園、人行道、公共建設等完成，包括兒童節禮物、教師節禮物等，也都非常用心的規劃」。

鄭朝方說，新竹縣選舉確實辛苦，對他而言就像「天堂路」一樣，自己一直是努力做實事的人，「我想，我真的很努力了；至於未來，就交給市民或縣民來決定。」

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